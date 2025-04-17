Нападение на известного журналиста: появились новые подробности и фото журналиста из больницы

В Киеве продолжаются следственные действия по делу о нападении на журналиста, исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Производство находится под личным контролем главы Министерства внутренних дел. Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Нападение на Юрия Макарова (фото из открытых источников)

По словам министра, сейчас уже назначен ряд экспертиз, а также продолжается установление личности нападающего и выясняются возможные мотивы нападения. Потерпевший журналист уже дал первые показания следователям полиции.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", – подчеркнул Клименко.

Между тем бывшая член правления "Общественного" Татьяна Кисельчук обнародовала в соцсетях фото Юрия Макарова из больницы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вчера поздно вечером было совершено нападение на Юрия Макарова , исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного украинского журналиста. Неизвестный нанес ему ножевое ранение. Юрий Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на сегодняшний день угрозы его жизни нет, сообщает Общественное. Столичные полицейские возбудили уголовное производство по факту нападения на журналиста в Соломенском районе Киева.

"Событие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", — отмечают в полиции Киева.

По указанному факту следователи Соломенского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

