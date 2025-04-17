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Нападение на известного журналиста: появились новые подробности и фото журналиста из больницы

Игорь Клименко взял под личный контроль расследование нападения на исполнительного продюсера «Общественного вещания»

сегодня, 19:47
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Лиля Воробьева

В Киеве продолжаются следственные действия по делу о нападении на журналиста, исполнительного продюсера "Общественного вещания" Юрия Макарова. Производство находится под личным контролем главы Министерства внутренних дел. Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко.

Нападение на известного журналиста: появились новые подробности и фото журналиста из больницы

Нападение на Юрия Макарова (фото из открытых источников)

По словам министра, сейчас уже назначен ряд экспертиз, а также продолжается установление личности нападающего и выясняются возможные мотивы нападения. Потерпевший журналист уже дал первые показания следователям полиции.

"Лично контролирую процесс раскрытия и расследования этого дерзкого преступления", – подчеркнул Клименко.

Между тем бывшая член правления "Общественного" Татьяна Кисельчук обнародовала в соцсетях фото Юрия Макарова из больницы.

Нападение на известного журналиста: появились новые подробности и фото журналиста из больницы - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что вчера поздно вечером было совершено нападение на Юрия Макарова , исполнительного продюсера Общественного Вещания и известного украинского журналиста. Неизвестный нанес ему ножевое ранение. Юрий Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на сегодняшний день угрозы его жизни нет, сообщает Общественное. Столичные полицейские возбудили уголовное производство по факту нападения на журналиста в Соломенском районе Киева.

"Событие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов. По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства", — отмечают в полиции Киева.

По указанному факту следователи Соломенского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.



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