Нападение на Беларусь и применение новейшего оружия: ЦПД об угрозах на этой неделе

В Центре противодействия дезинформации СНБО спрогнозировали, какую информацию будет распространять российская пропаганда на этой неделе, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

Так, по прогнозам развития дезинформационных кампаний РФ в период с 25 ноября по 1 декабря российская пропаганда может "усилить" некоторые темы.

Готовность РФ к применению новейшего оружия для обстрелов Украины. Отмечается, что после удара по Днепру новой баллистической ракетой российские официальные лица и подконтрольные медиа постараются оказать максимальное психологическое давление на украинцев и западное общество. Пытаются запугать последствиями "ударов возмездия" новейшими образцами оружия. Страна-агрессорка рассчитывает, что Запад начнет давить на Украину, заставляя согласиться на переговоры на невыгодных для нее условиях и сдать территории.

Якобы совершение нападения на северо-восток Беларуси. По данным ЦПД, на фоне приближающихся президентских выборов в Беларуси российская и белорусская пропаганда продолжит распространять нарративы о якобы планах оппозиционеров, поддерживаемых Украиной и странами-членами НАТО, свергнуть власть силовым путем, напав на республику.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия после захвата части украинской территории в 2014 году и подписания минских соглашений готовилась к полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Предвестником полномасштабной агрессии РФ против Украины был инцидент в Керченском проливе. Узнать подробнее, что указывало на подготовку к полномасштабной российской вооруженной агрессии, можно здесь.



