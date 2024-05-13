Нанесет ли Россия ядерный удар по Украине: как к этому относятся украинцы

Генштаб РФ заявил о начале подготовки к ядерным учениям вблизи украинской границы. Кроме ракетных подразделений, в обучении также примут участие военно-воздушные и военно-морские силы РФ. Социологическое исследование Active Group выяснило, как украинцы оценивают возможность того, что Россия нанесет ядерный удар по Украине.



Как украинцы оценивают возможность ядерного удара со стороны России. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские ядерные учения будут проводиться как "ответ на провокационные заявления и угрозы Западу", в частности, о возможности украинских партнеров отправить войска в Украину.

Active Group предложили украинцам оценить вероятность ядерного удара России по Украине, где 1 – наименьшая вероятность атаки, а 5 – максимальная.

Больше всего голосов украинцев получила оценка три – 31,4%, что свидетельствует о среднем уровне возможности нанести ядерный удар. Второй по численности показатель была единица – 30,1%, что свидетельствует о наименее вероятной возможности России атаковать Украину ядерным оружием. Еще 23% украинцев выбрали оценку два относительно возможности ядерной атаки РФ.

Четыре балла поставили 7,2% опрошенных, а максимальную вероятность ядерного удара указали 3,3% украинцев.

Нанесет ли Россия ядерный удар по Украине. Опрос Active Group



Настроения украинцев по возможности России атаковать ядерным оружием Украину практически не изменяются с февраля 2023 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе отреагировали на ядерные угрозы российского руководства.

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