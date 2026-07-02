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Намеки Украины оказались тщетными: Запад жестоко разгромили за коварное пособие РФ в войне м

Эксперт считает, что действующих санкций недостаточно, ведь Россия продолжает использовать в дронах и ракетах значительное количество иностранных комплектующих

2 июля 2026, 14:50
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Клименко Елена

В ходе очередной массированной воздушной атаки Россия использовала сотни беспилотников и десятки ракет, в которых, по оценкам экспертов, содержалось около 35 тысяч электронных компонентов иностранного производства. Речь идет преимущественно о гражданской или продукции двойного назначения, выпускаемой ведущими мировыми компаниями.

Намеки Украины оказались тщетными: Запад жестоко разгромили за коварное пособие РФ в войне м

Фото: из открытых источников

Об этом сообщил эксперт Владислав Власюк. По его словам, среди производителей таких комплектующих есть Texas Instruments, Analog Devices, Intel, AMD, STMicroelectronics, Infineon, NXP, Murata, Bosch, Toshiba, Raspberry Pi, а также ряд китайских компаний.

Эксперт объясняет, что эти электронные компоненты попадают в российский военно-промышленный комплекс через сложные цепи поставок и сеть посредников. Несмотря на международные санкции и экспортные ограничения, Москва до сих пор находит возможность получать критически важные детали, необходимые для производства ракетного вооружения и ударных беспилотников.

"Именно поэтому каждый раз удивляет, когда отдельные производители и правительства до сих пор не реагируют достаточно решительно. Мы даем всю необходимую информацию. Если десятки тысяч ваших компонентов регулярно находят в российских ракетах и дронах, этого достаточно, чтобы пересмотреть систему контроля, дистрибуции и работы с рисковыми клиентами", — подчеркнул Власюк.

По его словам, введенные санкции уже создали России определенные сложности и ограничили доступ к части современных технологий. В то же время нынешних мер недостаточно, чтобы полностью перекрыть каналы поставки электроники.

Портал "Комментарии" уже писал , что министерша иностранных дел Латвии Байба Браже отреагировала на очередную массированную атаку России по Украине, выразив поддержку украинскому народу и призвав международное сообщество усилить давление на Кремль. Соответствующее заявление она обнародовала в соцсети X.



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