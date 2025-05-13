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Намек на женскую мобилизацию и деньги на роли: что известно о «рекламе Минобороны 18-24»

Российская пропаганда продолжает рекламу Минобороны о чизбургерах и креативно создает фейки

сегодня, 14:13
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Недилько Ксения

ru -пропагандисты распространяют фальшивую рекламу от имени Минобороны с призывом к молодежи подписывать контракт с ВСУ за деньги, которые приравнивают к почти трем тысячам наборов суши. Также на изображении – девушка в форме, как намек на женскую мобилизацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Намек на женскую мобилизацию и деньги на роли: что известно о «рекламе Минобороны 18-24»

Иллюстративное фото

"На самом деле такой рекламной кампании не существует. На официальных ресурсах Министерства обороны Украины отсутствуют какие-либо упоминания или публикации с подобной визуализацией или сообщениями. Изображение является фотомонтажем, предназначенным для дискредитации программы "Контракт 18–24".

Ранее российские пропагандисты уже распространяли подобный фейк, в котором выплаты по контракту вроде бы приравнивались к подписке на Netflix", – отмечают в ЦПД.


Намек на женскую мобилизацию и деньги на роли: что известно о «рекламе Минобороны 18-24» - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что у Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.                                                                                                                                                                                                             



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