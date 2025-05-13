Намек на женскую мобилизацию и деньги на роли: что известно о «рекламе Минобороны 18-24»

ru -пропагандисты распространяют фальшивую рекламу от имени Минобороны с призывом к молодежи подписывать контракт с ВСУ за деньги, которые приравнивают к почти трем тысячам наборов суши. Также на изображении – девушка в форме, как намек на женскую мобилизацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

"На самом деле такой рекламной кампании не существует. На официальных ресурсах Министерства обороны Украины отсутствуют какие-либо упоминания или публикации с подобной визуализацией или сообщениями. Изображение является фотомонтажем, предназначенным для дискредитации программы "Контракт 18–24". Ранее российские пропагандисты уже распространяли подобный фейк, в котором выплаты по контракту вроде бы приравнивались к подписке на Netflix", – отмечают в ЦПД.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что у Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.