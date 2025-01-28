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Нам ср*ка: военные откровенно рассказали, почему в новых бригадах массово идут в СЗЧ

Военные откровенно рассказали, что происходит в 157 бригаде

28 января 2025, 18:33 comments4886
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Ткачик Олеся

Во вновь созданной 157-й бригаде солдаты и комбриг признают значительные проблемы, отмечает журналист Диана Буцко. В частности, они отмечают, что в СЗЧ идут многие военные, в том числе офицеры.

Нам ср*ка: военные откровенно рассказали, почему в новых бригадах массово идут в СЗЧ

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"Они вообще нас бросали. Вечером прислали в WhatsApp смс: "Мы пошли". Одну группу вывезли в окопы, они на это посмотрели, сели в машину и уехали. Сразу 7 человек", — рассказывает один из военных.

На слаженность новой бригады, по словам другого военнослужащего, даже нет шанса, потому что ее разбирают на запчасти.

"То есть приехали из других бригад и забрали наши уже созданные батальоны полностью в штат. Так у нас просто под ноль выгребли два батальона. Хотя мы вышли на боевые только два месяца назад", — сетует военный.

Военные рассказывают, что, например, 48 новоприбывших ребят забрала 55, вывезли их на ноль.

"Мол, о, прислали новеньких. Их там всех и положили. И понятно, что никто их забирать не будет, потому что там уже русня", — говорит один из военных.

Как говорит журналист, одна из ключевых проблем, выкристаллизовавшихся во время разговоров с военными, заключается в том, что вновь созданные бригады сейчас формируются чисто из мобилизованных и не имеют "боевого скелета".

"Встраиваться в такой скелет эффективнее. К примеру, к 30 видавших виды ребят из роты приливаются новые люди, которые уже умеют им справиться и что-то объяснить. А здесь все новые. Они друг на друга смотрят — луп-луп, луп-луп. Друг с другом поговорили — "все, нам срака". Развернулись и ушли. И что ты им скажешь, что ты сделаешь им?", — говорят военные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему на фронте не выживают вновь бригады.




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Источник: https://www.facebook.com/diana.butsko/posts/pfbid0E6x3GQ7x2URGHVFyxfQ6D2shDwd71fvVQaTBqZQEfo42UnyRKp71gFE3cxepU3Qpl
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