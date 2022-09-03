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Нам нужно сдать больше крови, чтобы спасти солдат, воюющих за нас

Граждане Украины продолжают помогать ВСУ

сегодня, 19:27
Автор:

Slava Kot
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Украинские власти обратились к жителям Николаева сдать кровь на нужды военных. Украинцы быстро откликнулись на такую просьбу. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на американское издание Washington Post .

Нам нужно сдать больше крови, чтобы спасти солдат, воюющих за нас

Украинцы сдают кровь на нужды ВСУ. Фото из открытых источников

Сам город с населением в 500 тыс. человек стал одним из ключевых мест украино-российской войны. Сюда хотят попасть российские военные, чтобы продолжить наступление на портовый город Одесса.

Города также является ближайшим областным центром Херсонской области, которая оккупирована российскими военными силами. Поэтому раненых украинских воинов часто отправляют в Николаев.

В донорский центр крови пришли многие, стояла даже очередь. Американские журналисты взяли несколько интервью у местных жителей Николаева, пришедших поддержать украинских солдат.

58-летняя женщина, по имени Светлана Мимоход, пришла в центр крови впервые за последние 20 лет и готова таким образом помочь ВСУ. Светлана, работающая бухгалтером, после российского нападения 24 февраля волонтерит и готовит еду для местных воинов.

Нам нужно сдать больше крови, чтобы спасти солдат, воюющих за нас, – говорит жительница Николаева.

Кроме гражданских, на сдачу крови приходят и сами военные. 25-летний военный Владислав Веха получил один день отдыха от службы и пошел сдавать кровь. По его словам, кровь нужна для украинских бойцов.

Потребность сейчас критическая – говорит украинский военный.

Место власти заявляют, что город держится хорошо и в настоящее время армия РФ боли сосредоточена контрнаступлением украинских войск

Также портал "Комментарии" писал о потерях россиян в первый день украинского контрнаступления.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/03/ukraine-mykolaiv-blood-drive-kherson/
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