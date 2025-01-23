"Нам не нужен такой контингент": Зеленский раскритиковал возможное участие миротворцев на войне в Украине

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике некоторые заявления союзников, которые говорили, что можно отправить миротворческие силы в Украину, ведь иностранный контингент был бы размещен в безопасности в украинских городах. Зеленский считает, что миротворцы должны быть на линии фронта рядом с украинскими военными.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дал интервью Bloomberg, где прокомментировал возможное участие миротворческих сил на войне в Украине. По словам президента, Украине не нужны миротворцы, не находящиеся вместе с украинскими силами на фронте.
Президент считает, что без участия США миротворческая миссия в Украине не состоится. Как объясняет Зеленский, без американских военных европейские страны не будут отправлять своих солдат в Украину.
По мнению Зеленского, Трамп и Си Цзиньпинь могли бы "подтолкнуть" Путина к миру в Украине. Однако президент отметил важность окончания войны, которое должно происходить с участием Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о западных миротворцах в Украине.
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