"Нам не нужен такой контингент": Зеленский раскритиковал возможное участие миротворцев на войне в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике некоторые заявления союзников, которые говорили, что можно отправить миротворческие силы в Украину, ведь иностранный контингент был бы размещен в безопасности в украинских городах. Зеленский считает, что миротворцы должны быть на линии фронта рядом с украинскими военными.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский, находясь на Всемирном экономическом форуме в Давосе, дал интервью Bloomberg, где прокомментировал возможное участие миротворческих сил на войне в Украине. По словам президента, Украине не нужны миротворцы, не находящиеся вместе с украинскими силами на фронте.

"Они не будут проводить время спокойно. Это очень важно, потому что я слышал, что некоторые союзники говорили: да, все хорошо, мы можем быть в центре какого-то города. Нет-нет, нам не нужен такой контингент", — сказал Зеленский.

Президент считает, что без участия США миротворческая миссия в Украине не состоится. Как объясняет Зеленский, без американских военных европейские страны не будут отправлять своих солдат в Украину.

"Это не удастся без США. Я объясню почему. Даже если отдельные европейские друзья думают, что это возможно – нет, невозможно. Прежде всего, никто не будет рисковать без США. Второе: это может разделить НАТО, разделить США и Евросоюз. Это мечта Путина, расколоть этот союз", – пояснил Зеленский.

По мнению Зеленского, Трамп и Си Цзиньпинь могли бы "подтолкнуть" Путина к миру в Украине. Однако президент отметил важность окончания войны, которое должно происходить с участием Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на территориальные претензии Трампа и предложил забрать часть России.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о западных миротворцах в Украине.