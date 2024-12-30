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"Накоплено много ракет": украинцев предупреждают об угрозе массированного удара РФ

У россиян произошло определенное логистическое провисание, объяснил Андрей Коваленко.

30 декабря 2024, 18:55
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Лиля Воробьева

Россия накапливает средства поражения новых воздушных атак на Украину, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Накоплено много ракет": украинцев предупреждают об угрозе массированного удара РФ

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

В своем сообщении в Telegram он отметил, что российские дроны-камикадзе типа Shahed продолжают совершать атаки на Украину, и о снижении их количества говорить преждевременно.

"Оккупанты накапливают дроны, ведь у них возникли определенные логистические трудности в результате удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к Shahed, поэтому наблюдается снижение их количества в воздухе", — пояснил Коваленко.

Он также выразил уверенность в том, что Россия не заинтересована в завершении войны и продолжает совершать действия, направленные на ее затягивание.

"У россиян накоплены значительные запасы ракет разных типов, в том числе Х-101, Калибр, а также баллистические ракеты для совершения ударов", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия наносит удары по всем фронтам — и на линии боевого столкновения и идеологически, внедряя среди украинского населения нарративы, нужные оккупантам. И если в одних областях Украины есть угроза физической оккупации, то в других прогнозируют идеологическую оккупацию.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об угрозе для западных областей Украины. Он в эфире телеканала НТА подчеркнул, что Ивано-Франковск не будет толеровать пропаганду русского мира.
Марцинкив рассказал, что сделали, чтобы не допустить распространения русского языка и соответствующих нарративов. Также он отметил, что ситуации, которые возникают в городе по русскому языку — это тревожные звонки.



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Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus254978748/Ukraine-Krieg-Vor-welchen-europaeischen-Armeen-sollte-Russland-sich-denn-fuerchten.html
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