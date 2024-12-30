"Накоплено много ракет": украинцев предупреждают об угрозе массированного удара РФ

Россия накапливает средства поражения новых воздушных атак на Украину, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)

В своем сообщении в Telegram он отметил, что российские дроны-камикадзе типа Shahed продолжают совершать атаки на Украину, и о снижении их количества говорить преждевременно.

"Оккупанты накапливают дроны, ведь у них возникли определенные логистические трудности в результате удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к Shahed, поэтому наблюдается снижение их количества в воздухе", — пояснил Коваленко.

Он также выразил уверенность в том, что Россия не заинтересована в завершении войны и продолжает совершать действия, направленные на ее затягивание.

"У россиян накоплены значительные запасы ракет разных типов, в том числе Х-101, Калибр, а также баллистические ракеты для совершения ударов", — добавил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия наносит удары по всем фронтам — и на линии боевого столкновения и идеологически, внедряя среди украинского населения нарративы, нужные оккупантам. И если в одних областях Украины есть угроза физической оккупации, то в других прогнозируют идеологическую оккупацию.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об угрозе для западных областей Украины. Он в эфире телеканала НТА подчеркнул, что Ивано-Франковск не будет толеровать пропаганду русского мира.

Марцинкив рассказал, что сделали, чтобы не допустить распространения русского языка и соответствующих нарративов.

Также он отметил, что ситуации, которые возникают в городе по русскому языку — это тревожные звонки.