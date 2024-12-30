"Накоплено много ракет": украинцев предупреждают об угрозе массированного удара РФ

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Лиля Воробьева
Россия накапливает средства поражения новых воздушных атак на Украину, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Ракетный удар РФ по Украине (фото из открытых источников)
В своем сообщении в Telegram он отметил, что российские дроны-камикадзе типа Shahed продолжают совершать атаки на Украину, и о снижении их количества говорить преждевременно.
"Оккупанты накапливают дроны, ведь у них возникли определенные логистические трудности в результате удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к Shahed, поэтому наблюдается снижение их количества в воздухе", — пояснил Коваленко.
Он также выразил уверенность в том, что Россия не заинтересована в завершении войны и продолжает совершать действия, направленные на ее затягивание.
"У россиян накоплены значительные запасы ракет разных типов, в том числе Х-101, Калибр, а также баллистические ракеты для совершения ударов", — добавил он.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия наносит удары по всем фронтам — и на линии боевого столкновения и идеологически, внедряя среди украинского населения нарративы, нужные оккупантам. И если в одних областях Украины есть угроза физической оккупации, то в других прогнозируют идеологическую оккупацию.Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал об угрозе для западных областей Украины. Он в эфире телеканала НТА подчеркнул, что Ивано-Франковск не будет толеровать пропаганду русского мира.
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