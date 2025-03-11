"Накопили "жирок": сколько Украина сможет продержаться без военной помощи США

Военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов в интервью Главреду рассказал о возможных последствиях для Украины в случае прекращения военной помощи со стороны президента США Дональда Трампа и как скоро страна ощутит нехватку вооружения на фронте.

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"Мы накопили "жирок" и имеем обеспечение примерно на полгода. Поэтому до середины лета помощи США, которую мы получили в прошлом году и сейчас, должно хватить для продолжения боевых действий. Кроме того, наши европейские партнеры также будут поддерживать нас. То есть, исключительно на американском обеспечении мы сможем продержаться еще полгода", — отметил Жданов.

Он также подчеркнул, что в текущем американском бюджете не предусмотрена ни одна военно-техническая помощь Украине.

"Давайте задумаемся, о какой помощи от США на 2025 год мы вообще говорим? Ее просто нет. Вспомним, что Дональд Трамп еще с начала своей предвыборной кампании заявлял, что Украина не получит от США ни одного цента. И после его инаугурации, 21 января, Конгресс одобрил бюджет США на 2025 год. им?" – риторически спросил эксперт.

По его словам, Трамп сдержал свое обещание не оказывать Украине помощь, но есть на кого надеяться в Европе.

"На данный момент ситуация выглядит так: 30% помощи идет от США, еще 30% — от Европы, а 40% Украина обеспечивает собственными силами. Поэтому мы можем компенсировать потерю этих 30% от США. Да, Стармер пообещал на всех площадках убедить Трампа возобновить помощь Украине, но пока мы не знаем, о какой помощи идет, ведь ничего нет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Франция и Европа должны объединить возможности, чтобы заменить американскую помощь для Украины, заявил премьер-министр Франсуа Байру.