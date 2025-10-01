Наказания не избежать: стало известно, какое важное решение против РФ готовит Европа.

После ЕС могут одобрить новые санкции против России уже в ближайшие дни, заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Фото: из открытых источников

"Лидеры Евросоюза сегодня в Копенгагене не примут окончательного решения по санкциям против РФ, но существует надежда, что послы ЕС на встрече в пятницу дадут "зеленый свет" этим мерам", — отметил он.

По данным источников, 1 октября в Копенгагене проходит неформальный саммит ЕС, а уже 2 октября — саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

На неформальном саммите принятие официальных решений не планируется. Участники будут обсуждать создание "стены дронов" для защиты восточной границы ЕС, использование замороженных российских активов для предоставления кредитов Украине, а также запуск 19-го пакета санкций против РФ.

Напомним: 20 сентября президент Зеленский подписал указы о введении трех новых санкционных пакетов в отношении РФ и ее пособников, поддерживающих войну в Украине или способствующих дестабилизации Молдовы.

Также Украина синхронизировала санкционные меры с Канадой – туда вошли 139 физических и юридических лиц, связанных с российским военным аппаратом. Среди них родственники Владимира Путина.

Недавно Украина и страны ЕС ввели новые персональные и секторальные санкции в отношении 35 объектов, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями РФ.

Как уже писали "Комментарии", на этой неделе в Данию прибыли украинские военные, чтобы поделиться своим уникальным опытом применения боевых дронов в войне. Этот визит стал реакцией на серию инцидентов с беспилотниками, которые угрожали безопасности датских аэропортов и других стратегических объектов, предположительно запущенных Россией. Впрочем, Дания — не единственная страна НАТО, проявляющая интерес к передовым технологиям Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).