88-летняя советская и российская актриса и режиссер, известная благодаря фильму "Гардемарины, вперед!", Светлана Дружинина, оказалась в тяжелом состоянии в реанимации. Согласно информации от российских пропагандистских медиа, актриса ведет борьбу с раком легких, и у нее возникли осложнения на фоне этого неизлечимого заболевания.

Актриса Светлана Дружинина (фото из открытых источников)

Накануне вечером Дружинина испытала ухудшение самочувствия, что заставило ее вызвать скорую помощь. Приехав по вызову, медики провели осмотр и предложили госпитализацию в ГКБ №67 им. Ворохобова.

"Дружину забрали в больницу из дома вечером 27 августа", — уточнил инсайдер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса попала в реанимацию . Известная знаменитость из РФ Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию. Российские издания сообщили, что эту россиянку разбил инсульт. В больнице актрисы установили острое нарушение мозгового кровообращения. Звезда находится в сознании, но медики дают оценку ее состояния как критическому.

Дочь актрисы Ольга сказала журналистам, что ситуация, в которую попала ее мама, не очень критична и не нужно это нагнетать. Она убеждена, что ее мать уже скоро поправится и появится на публике. Госпитализацию знаменитости Ольга Шукшина называет "плановым обследованием".

В медиа не появлялись комментарии российской актрисы по поводу военного вторжения, начатого ее страной. Потому что в последние месяцы Лидия Федосеева-Шукшина очень редко бывает на публике, ничего не комментирует и не ведет странички в социальных сетях.

При этом популярная актриса известна своими ролями в фильмах "Калина красная", "Они сражались за родину", "Хождение по мукам" и "Двенадцать стульев". Кроме того, она была героиней мюзикла "Вечера на хуторе возле Диканьки".

