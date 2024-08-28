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Находится на грани: популярная советская артистка оказалась в реанимации

Светлану Дружинину госпитализировали накануне вечером.

сегодня, 22:45
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Автор:
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Лиля Воробьева

88-летняя советская и российская актриса и режиссер, известная благодаря фильму "Гардемарины, вперед!", Светлана Дружинина, оказалась в тяжелом состоянии в реанимации. Согласно информации от российских пропагандистских медиа, актриса ведет борьбу с раком легких, и у нее возникли осложнения на фоне этого неизлечимого заболевания.

Находится на грани: популярная советская артистка оказалась в реанимации

Актриса Светлана Дружинина (фото из открытых источников)

Накануне вечером Дружинина испытала ухудшение самочувствия, что заставило ее вызвать скорую помощь. Приехав по вызову, медики провели осмотр и предложили госпитализацию в ГКБ №67 им. Ворохобова.

"Дружину забрали в больницу из дома вечером 27 августа", — уточнил инсайдер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса попала в реанимацию . Известная знаменитость из РФ Лидия Федосеева-Шукшина попала в реанимацию. Российские издания сообщили, что эту россиянку разбил инсульт. В больнице актрисы установили острое нарушение мозгового кровообращения. Звезда находится в сознании, но медики дают оценку ее состояния как критическому.

Дочь актрисы Ольга сказала журналистам, что ситуация, в которую попала ее мама, не очень критична и не нужно это нагнетать. Она убеждена, что ее мать уже скоро поправится и появится на публике. Госпитализацию знаменитости Ольга Шукшина называет "плановым обследованием".

В медиа не появлялись комментарии российской актрисы по поводу военного вторжения, начатого ее страной. Потому что в последние месяцы Лидия Федосеева-Шукшина очень редко бывает на публике, ничего не комментирует и не ведет странички в социальных сетях.

При этом популярная актриса известна своими ролями в фильмах "Калина красная", "Они сражались за родину", "Хождение по мукам" и "Двенадцать стульев". Кроме того, она была героиней мюзикла "Вечера на хуторе возле Диканьки".



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