Наглость выходит на новый уровень: в Стамбуле РФ может потребовать Николаев и Одессу

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил Украине 15 мая в Стамбуле провести прямые переговоры по урегулированию военного конфликта. В ответ президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу в Турции.
Переговоры Украины и РФ
Как считает политический эксперт Александр Кочетков, в Стамбуле Кремль в очередной раз потребует признать Крым российским, а также отдать ему четыре украинских области.
По его словам, после того, как Путину удалось беспрепятственно провести шабаш победоносства 9 мая, он будет наглеть — это криминальная логика, в которую он функционирует.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России устроили истерику по поводу предложения Владимира Зеленского провести прямые переговоры с Путиным в Стамбуле 15 мая. В частности, там заявили о том, что Зеленский "никто" и не имел права делать Путину такое предложение. Кроме того, в РФ заявили, что диктатор никогда не сядет за стол переговоров с украинским президентом, поскольку у него "руки по локоть в крови". Там говорят, что переговоры в Стамбуле должны проводить российская и украинская делегации.
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