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Наглость выходит на новый уровень: в Стамбуле РФ может потребовать Николаев и Одессу

Россия в Стамбуле может предъявить новые территориальные претензии Украине, чтобы гарантированно сорвать переговоры

сегодня, 16:17
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил Украине 15 мая в Стамбуле провести прямые переговоры по урегулированию военного конфликта. В ответ президент Владимир Зеленский предложил Путину личную встречу в Турции.

Наглость выходит на новый уровень: в Стамбуле РФ может потребовать Николаев и Одессу

Переговоры Украины и РФ

Как считает политический эксперт Александр Кочетков, в Стамбуле Кремль в очередной раз потребует признать Крым российским, а также отдать ему четыре украинских области.

"Может быть, еще и Николаевскую с Одесской потребуют — чтобы переговоры точно провалились, а Украину можно было обвинить в неуступчивости", — подчеркнул эксперт.

По его словам, после того, как Путину удалось беспрепятственно провести шабаш победоносства 9 мая, он будет наглеть — это криминальная логика, в которую он функционирует.

"Путин не пойдет на реальные мирные переговоры, пока у него есть деньги на продолжение войны и его войска продолжают ползучее наступление. В Украине и Европе это понимают. В Китае понимают и поддерживают. Когда в себя придут США, неизвестно никому", — отметил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России устроили истерику по поводу предложения Владимира Зеленского провести прямые переговоры с Путиным в Стамбуле 15 мая. В частности, там заявили о том, что Зеленский "никто" и не имел права делать Путину такое предложение. Кроме того, в РФ заявили, что диктатор никогда не сядет за стол переговоров с украинским президентом, поскольку у него "руки по локоть в крови". Там говорят, что переговоры в Стамбуле должны проводить российская и украинская делегации.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02NMtj8wwt3EanLYZxDegDM9R9A7BLFSSjoHwPsbVUv1tmhYGsASWtjienyPQge3pPl&id=100007508473639&locale=ru_RU
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