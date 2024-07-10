Надо спасти людей: в США Зеленский высказался по поводу заморозки войны

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне объяснил, почему категорически против заморозки войны с Россией.
Владимир Зеленский
В частности, у Зеленского спросили, остается ли восстановление контроля Украины над границами 1991 года целью и возможно ли прекращение войны путем переговоров.
Президент подчеркнул, что лучшим путем завершения войны является организация второго саммита мира и подготовка соответствующего плана. В то же время, по его мнению, мировое сообщество должно вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.
Глава государства также отметил, что если российские оккупационные войска будут оставаться на украинской территории, это будет означать замороженный конфликт. При этом он подчеркнул, что в Украине не хотят, чтобы кремлевский диктатор Путин и его войска оставались на украинской территории.
В этом контексте Зеленский подчеркнул, что во время замороженного конфликта Путин подготовится и снова нападет на Украину, это будет просто вопросом времени.
У Зеленского уточнили, имеет ли он в виду, что потенциальное соглашение с Путиным не сработает так же, как не сработало Мюнхенское соглашение с Гитлером в 1938 году.
В этом контексте президент привел пример политической оккупации Беларуси, которую, по его мнению, уже осуществил Путин.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время в Украине и мире все чаще стали говорить о мире с РФ и замораживании войны. Особенно активизировались эти разговоры после террористического удара России по детской больнице "Охматдет".
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Ігор
сегодня, 14:25
Ти диви. Перевзувся, щоб встигнути на поїзд який може поїхати без нього, а взуття 1991 викинув як непотріб. Скільки ж життів віддали терпіли за цинічний бренд Клоуна - 1991 і все дарма? Все так просто? А може весь юдейський нацизм і всіх блатних, які ховалися за спинами інших, які так верещали про цінності цього бренду на передову? Разом з попами типу архіпопа Зорю, який закликає бути незламними, попри смерть дітей? Нехай доводять своїми руками свої цінності, а іншим поїхати облаштовувати життя в Європі.