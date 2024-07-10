Надо спасти людей: в США Зеленский высказался по поводу заморозки войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне объяснил, почему категорически против заморозки войны с Россией.

Владимир Зеленский

В частности, у Зеленского спросили, остается ли восстановление контроля Украины над границами 1991 года целью и возможно ли прекращение войны путем переговоров.

Президент подчеркнул, что лучшим путем завершения войны является организация второго саммита мира и подготовка соответствующего плана. В то же время, по его мнению, мировое сообщество должно вынудить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну.

"Это лучший путь. И когда вы говорите о территориях, вы должны знать, что в первую очередь, конечно, мы должны спасти людей", — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что если российские оккупационные войска будут оставаться на украинской территории, это будет означать замороженный конфликт. При этом он подчеркнул, что в Украине не хотят, чтобы кремлевский диктатор Путин и его войска оставались на украинской территории.

В этом контексте Зеленский подчеркнул, что во время замороженного конфликта Путин подготовится и снова нападет на Украину, это будет просто вопросом времени.

У Зеленского уточнили, имеет ли он в виду, что потенциальное соглашение с Путиным не сработает так же, как не сработало Мюнхенское соглашение с Гитлером в 1938 году.

"Мне кажется, что ему нравится процесс. Это проблема. Ему нравится процесс. Для него не важно, что оккупировать. Ему нравится процесс и это его история", — сказал Зеленский.

В этом контексте президент привел пример политической оккупации Беларуси, которую, по его мнению, уже осуществил Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время в Украине и мире все чаще стали говорить о мире с РФ и замораживании войны. Особенно активизировались эти разговоры после террористического удара России по детской больнице "Охматдет".



