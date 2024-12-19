logo

BTC/USD

100024.36

ETH/USD

3585.49

LTC/USD

106.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Надо лезть в окно: Республиканцы дали Зеленскому несколько советов по общению с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Надо лезть в окно: Республиканцы дали Зеленскому несколько советов по общению с Трампом

Республиканцы считают, что Зеленскому необходимо ехать на инаугурацию Трампа

сегодня, 12:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Во время одного из своих выступлений Дональд Трамп отметил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, однако рад был бы встретиться с украинским лидером. Именно эти слова, по мнению экспертов, заслуживают внимания со стороны Украины.

Надо лезть в окно: Республиканцы дали Зеленскому несколько советов по общению с Трампом

Зеленский и Трамп

В частности, как отметил в эфире 24 канала общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, Трамп нередко демонстрирует нехватку политической тактичности и говорит то, что думает, не заботясь о реакции. Однако Украине крайне важно обеспечить поддержку Соединенных Штатов, используя для этого все возможные пути.

Пинкус отметил, что приглашение лидеров других стран на инаугурацию президента США не является традицией. Обычно такие мероприятия посещают послы. Поэтому слова Трампа можно рассматривать как попытку привлечь внимание мировых лидеров, в том числе тех, с кем ему придется решать важные международные вопросы.

"Что касается Зеленского, то Трамп не имеет политической тактичности, он это не любит. Что Трамп подумал, то сразу и говорит, хоть это прозвучало грубо, он говорил о президенте страны, которой хочет посвятить часть своей жизни", — подчеркнул Пинкус.

По мнению эксперта, Украине следует воспользоваться этой возможностью. В сложившейся ситуации поддержка Америки, особенно Дональда Трампа, может стать ключевой.

"Украине нужна Америка, особенно Трамп. Нужно уезжать. "Дверь закрыта — мероприятия в окно",
– добавил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как по мнению экспертов должны пройти переговоры между Украиной и РФ. В частности, они считают, что Киев не должен садиться с Кремлем один на один за стол переговоров. По их мнению, со стороны Украины должны присутствовать представители всех стран, подписывавших Будапештский меморандум.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/donald-tramp-ne-zaprosiv-volodimira-zelenskogo-inavguratsiyu_n2710756
Теги:

Новости

Все новости