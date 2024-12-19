Надо лезть в окно: Республиканцы дали Зеленскому несколько советов по общению с Трампом

Во время одного из своих выступлений Дональд Трамп отметил, что не пригласил Владимира Зеленского на свою инаугурацию, однако рад был бы встретиться с украинским лидером. Именно эти слова, по мнению экспертов, заслуживают внимания со стороны Украины.

Зеленский и Трамп

В частности, как отметил в эфире 24 канала общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, Трамп нередко демонстрирует нехватку политической тактичности и говорит то, что думает, не заботясь о реакции. Однако Украине крайне важно обеспечить поддержку Соединенных Штатов, используя для этого все возможные пути.

Пинкус отметил, что приглашение лидеров других стран на инаугурацию президента США не является традицией. Обычно такие мероприятия посещают послы. Поэтому слова Трампа можно рассматривать как попытку привлечь внимание мировых лидеров, в том числе тех, с кем ему придется решать важные международные вопросы.

"Что касается Зеленского, то Трамп не имеет политической тактичности, он это не любит. Что Трамп подумал, то сразу и говорит, хоть это прозвучало грубо, он говорил о президенте страны, которой хочет посвятить часть своей жизни", — подчеркнул Пинкус.

По мнению эксперта, Украине следует воспользоваться этой возможностью. В сложившейся ситуации поддержка Америки, особенно Дональда Трампа, может стать ключевой.

"Украине нужна Америка, особенно Трамп. Нужно уезжать. "Дверь закрыта — мероприятия в окно",

– добавил Пинкус.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как по мнению экспертов должны пройти переговоры между Украиной и РФ. В частности, они считают, что Киев не должен садиться с Кремлем один на один за стол переговоров. По их мнению, со стороны Украины должны присутствовать представители всех стран, подписывавших Будапештский меморандум.



