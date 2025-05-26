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Надо готовиться к худшему сценарию: что ждать украинцам летом

Россия летом может увеличить атаки по Украине, чтобы снизить мобилизацию.

26 мая 2025, 15:15 comments2198
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Slava Kot

Военный обозреватель Василий Пехньо считает, что российский диктатор Владимир Путин планирует увеличить количество дронов для ежедневных ударов по Украине. По его словам, таким образом, Кремль хочет повлиять на настроения украинцев.

Надо готовиться к худшему сценарию: что ждать украинцам летом

Ракетная атака по Украине

Василий Пехньо в эфире "Новости.LIVE" прокомментировал увеличение использования беспилотников и ракет для атак по Украине, указывая на цель Путина от этого – вызвать панику в обществе, что ослабит мобилизацию.

"Когда ты находишься под постоянной ракетной тревогой, ударами России, то трудно что-то там логично или как-то ментально правильно воспринимать. Это такой расчет Российской Федерации. Потому что у нас гораздо меньше вызовов непосредственно на передовой, чем они у нас в тылу", — считает Пехньо.

Военный обозреватель объясняет, что наибольшая угроза тыла заключается в уменьшении ресурсов для мобилизации. Таким образом Путин может применить такой вариант давления на украинцев, чтобы нарушить устойчивость фронта в будущем.

"Мы должны с вами быть готовы к худшему сценарию. Может быть более трехсот дронов ежедневно. Это будет летом. Летом энергопотребление выше, чем зимой, работают кондиционеры. Если начнутся атаки по критической энергоструктуре у нас вероятно будут отключения электроэнергии. Постоянные кошмары атак дронов и ракет, постоянные террористические атаки с погибшими гражданскими. Это то, на что рассчитывает Путин, что тыл начнет скулить, плакать, неадекватно воспринимать ситуацию. Но именно от тыла у нас зависит устойчивость фронта!", — заключает Пехньо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка раскрыла российскую логику мирных переговоров.

Также "Комментарии" писали, что назван пятый сценарий окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.youtube.com/live/m9vhaVpqzaI?si=hvvkMQ3lFdnPiZdn
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