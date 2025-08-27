Народный депутат Марьяна Безуглая высказалась о решении Кабмина на счет разрешения выезжать молодым мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет за границу и назвала его неоднозначным.

«Надо было сразу с 18 мобилизовать»: Безуглая высказалась о выезде молодежи за границу

"С одной стороны, родители массово вывозят ребят после окончания школы, и это шанс, что больше молодежи останется в стране и вступит в украинские вузы, найдет себя здесь в ближайшие годы. Часть точно примет решение присоединиться к армии на контракт, каким бы этот процент ни был, но он может быть больше, чем без этого решения.

С другой стороны, есть риск, что станут уезжать еще более массово", – пишет нардепка.

Но, по ее словам, до сих пор не понятно, какую политику мы проводим.

"Если это политика затяжной войны и постепенного восстановления страны, у которой есть будущее с масштабным восстановлением уже через несколько лет, то опять же такое решение может выглядеть достаточно логичным.

Но.

Если оглянуться вокруг с широко открытыми глазами, то увидим, что никаких реальных перспектив мира или масштабного восстановления пока нет, а будущее страны напрямую зависит от успехов сил обороны", – отметила политика.

Она подчеркнула, что Силы обороны не могут стать системно современными, "когда во главе генералы пенсионного возраста, а в боевых подразделениях — налажены мобилизованные предпенсионные возраста; когда в бегах сотни тысяч безнаказанных мобилизованных; а мобилизационный возраст начинается с 25 лет, фактически пропуская пик физических возможностей и адаптивность человеческого интеллекта".

"То есть, по большому счету, мобилизовать нужно было сразу с 18, и сейчас мы объективно, в силу естественных процессов, имели бы совсем другую армию.

Поэтому и ряд других решений был занижен темп войны, и это продолжается и дальше. Но сложность ситуации состоит в том, что без ускорения темпа, без массовой "молодой" реформы войска и без новых смелых и продуманных контрнаступательных операций мы останемся в замкнутом круге угасания и выигрыша времени для мира, а особенно для Европы, чтобы они подготовились, пока буферную Украину будет продолжать "жевать".

Куда мы идем?" – задается вопросом нардепка.

