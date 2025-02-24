Надо будет "принять мир с Путиным": президент Финляндии сделал заявление о войне

Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну с Украиной, с ним должен быть заключен мир, который будет базироваться на интересах Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на пленарном заседании "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве, сделал президент Финляндии Александр Стубб.

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"Путин проиграл эту войну. Мы увидим Украину в ЕС, в НАТО. И мы увидим объединенный Европейский Союз и надеемся, что будет мощный сильный трансатлантический альянс в будущем. Время проложить путь для плана победы Украины", — отметил финский лидер.

При этом отметил, что надо будет "принять мир с Путиным", который будет основан на независимости Украины.

Стубб подчеркнул, что война России против Украины длится 11 лет, то есть с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. По его словам, эта война касается не только Украины, но и Европы, США, потому что речь идет о порядке во всем мире.

"Если мы сейчас позволим, чтобы Россия сделала то, что она хочет сделать — прекратить существование украинского государства, то тогда проиграет не только Украина, но и Европа, США", — подчеркнул президент Финляндии.

По его словам, нельзя доверять Путину.

"Если Россия получит то, что сейчас хочет, то, поверьте, она не остановится на Украине. Мы знаем, что Путин продолжит двигаться вперед, потому что он имеет имперское видение", — сказал Стубб.

Финский лидер, что сегодня все как бы немного растерялись, потому что после смены администрации США было услышано много "конфликтных утверждений". По его словам, Европа должна вернуть себе инициативу, а на столах переговоров должны быть конкретные предложения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении выразил стремление к завершению войны между Украиной и Россией. Турецкий лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для Анкары в 2025 году будет оставаться достижение мира.



