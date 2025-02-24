Надо будет "принять мир с Путиным": президент Финляндии сделал заявление о войне

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин проиграл войну с Украиной, с ним должен быть заключен мир, который будет базироваться на интересах Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление, выступая на пленарном заседании "Поддерживай Украину" с участием европейских лидеров в Киеве, сделал президент Финляндии Александр Стубб.
Александр Стубб. Фото: из открытых источников
При этом отметил, что надо будет "принять мир с Путиным", который будет основан на независимости Украины.
Стубб подчеркнул, что война России против Украины длится 11 лет, то есть с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. По его словам, эта война касается не только Украины, но и Европы, США, потому что речь идет о порядке во всем мире.
По его словам, нельзя доверять Путину.
Финский лидер, что сегодня все как бы немного растерялись, потому что после смены администрации США было услышано много "конфликтных утверждений". По его словам, Европа должна вернуть себе инициативу, а на столах переговоров должны быть конкретные предложения.
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