Надо будет элементарно выжить: названы негативные, но реалистичные сценарии для Украины

У новой администрации Белого Дома до сих пор не сформировано окончательное видение остановки войны в Украине, считает глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Зеленский и Путин

"Да именно остановки, а не "плана победы Украины". Очевидно, нужно принять, что этот план остановки может выглядеть ультимативно для нас, но сработает ли он для России еще вопрос", — подчеркнул эксперт.

По его словам, через две недели мир пойдет готовиться к Рождеству, а это значит, что в эти предпраздничные недели будет работать только челночная дипломатия и лоббисты, которые будут организовывать рауты и рождественские приемы. Также это означает, что все окончательные решения лично Трамп перенесет на январь месяц, когда дедлайны начнут палаты синим пламенем.

"Мир снова на этапе повторения очередного круга, который мы имели в декабре 2021-го. Переговоры Шольца с Путиным, возможна встреча президентов России и США, взаимные обвинения и поднятие ставок. С одним отличием – что война вступила в более жесткую фазу. Будут ли извлечены уроки из предыдущего раунда — это еще вопрос. Потому что с одного края стола действующие лица в процессе перемен, кроме конечно Путина", — отметил эксперт.

По его убеждению, Украине нужно научиться жить и планировать, исходя из самых невыгодных сценариев, потому что желаемые сценарии реализовывать легче.

"Отрицательные пока очевидны. Это еще годы войны – 2025, 2026, 2027… В этих условиях придется переосмысливать работу экономики, общественной жизни, государственных институций. Потому что нужно будет элементарно выжить", — подчеркнул Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что долговременного мира с РФ не будет.



