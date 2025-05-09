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Надежды не оправдались: у Зеленского объяснили, почему скоро мира не будет

В ОП объяснили, как должна действовать Украина в нынешней ситуации

сегодня, 11:15
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Кравцев Сергей

Ставка на то, что российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров, даже с теми самими американцами, согласится добровольно прекратить вторжение в Украину, изначально являлась проигрышной. Вся проблема в том, что с Россией нереально вести рациональные переговоры. Такое мнение в интервью The Times высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Надежды не оправдались: у Зеленского объяснили, почему скоро мира не будет

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

На Банковой считают, что Россия "не может, не хочет и не будет" прекращать боевые действия в Украине, если ее не вынудят к этому экономические санкции и удары по ее военной инфраструктуре.

"Все разговоры о том, как можно вести переговоры с Россией и договариваться о чем-то прагматично и рационально, — это всего лишь иллюзия, одна большая иллюзия", — подчеркнул Подоляк.

По его мнению, что Путин не может нажать на кнопку "стоп" в войне еще и потому что теперь Кремль полностью перестроил экономику России вокруг войны, и что Москва, вероятно, столкнется с "восстанием", если попытается это сделать.

Михаил Подоляк подчеркнул, военно-промышленный комплекс в России сегодня является единственным развитым сектором экономики, и множество людей зарабатывают на войне, либо напрямую, либо обслуживая войну на предприятиях и так далее. Перенаправить все это будет некуда.

В то же время, по убеждению Подоляка, Украину не обязательно ожидает вечная война, и Россию можно заставить отступить.

"Россию можно принудить к миру, только резко увеличив для нее расходы на войну, в первую очередь финансовые", — сказал он.

Подоляк также добавил, что усиление украинских ударов по военным объектам в России, а также атаки беспилотников, смогут донести войну до россиян. 

"Это оказывает существенное влияние на общественные настроения в России", — сказал он.

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Источник: https://www.thetimes.com/article/61e74b19-9e9a-4029-883c-80aa49eedd43
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