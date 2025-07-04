Российские СМИ по всем каналам распространяли информацию о том, что бывшую нардепку Надежду Савченко взяли в плен россияне под Купянском, а сейчас якобы везут в Москву, чтобы решить, как ее обменять, и возможно ли это сделать во второй раз.

"Надежда Савченко в плену россиян": что известно

Надежда Савченко не заставила долго ждать и опубликовала видео обращение, в котором опровергла эти пропагандистские слухи и заявила, что она жива и не в плену.

"Не убили меня. Не в плену я. Свободна и жива", — заявила Надежда Савченко на своей странице в Facebook и призвала не верить российским слухам.

"Сколько уж можно учить не верить российским фейкам и не разносить ложь по миру? Не убили меня, не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу Украины", – добавила она.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что народная депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем телеграмм-канале информацию о министре обороны Украины Рустеме Умерове.

"Вы же знали, что жена, дети, брат и отец украинского министра обороны Рустема Умерова живут в США? Патриотичненько", — пишет нардепка.

В то же время, она сравнивает Умерова с другим политиком, чей племянник погиб на войне.

"Но есть другие примеры: Максим, родной племянник Первого заместителя министра иностранных дел Украины и бывшего представителя Украины в ООН Сергея Кислицы, воевал и погиб под Северодонецком. В тот день состоялось очередное заседание Совбеза ООН и Кислица сидел, вынужден в очередной раз слушать российского постпреда Василия Небензю... Максиму было 23 года", — подчеркнула Безуглая.