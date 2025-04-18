Надежд на гарантии безопасности от Франции и Британии нет: в Польше сделали резкое заявление

Великобритания и Франция не станут надежными гарантами безопасности для Украины, считает Петр Кульпа, глава правления Республиканского фонда Украины и бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО. Свою позицию он обнародовал во время эфира программы "Тема из Мосейчук".

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По его мнению, исторический опыт свидетельствует, что ни для Лондона, ни для Парижа вопрос независимости Украины, Польши или балтийских государств никогда не стоял в приоритете.

Кульпа рассказал о двух основных моделях безопасности, которые сегодня формируются в Европе. Первая — под руководством Франции и Великобритании, которые, обладая ядерным потенциалом, стремятся укрепить свое лидерство, предлагая континенту защиту под своим "ядерным зонтиком". Вторая — инициатива Германии, реализуемая в рамках Евросоюза: масштабные инвестиции в оборону (до 800 миллиардов евро), переориентация промышленности — например, предприятий Volkswagen — на нужды оборонного сектора, одновременно поддерживающего экономику и военную способность.

Впрочем, по убеждению эксперта, существует и третий, более реалистичный сценарий — создание союза государств, разделяющих общие угрозы и ценности. Речь идет об объединении Скандинавских стран, Балтии, Польши, Украины и Турции.

"Эта линия — от севера Норвегии до южного побережья Украины — простирается на 3,5 тысячи километров. В случае настоящей солидарности между этими государствами Россия не сможет нанести удар в одном месте, не получив симметричного ответа в другом. Мы способны самостоятельно обеспечить свою защиту", — подчеркнул Кульпа.

Он также отметил, что не стоит питать иллюзии о готовности Лондона или Парижа обеспечить безопасность региона.

"История показала: для них суверенитет стран Центрально-Восточной Европы никогда не был ключевым", — подытожил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", Украина рассчитывает на то, что США поддержат ее в вопросах глубокой разведки, обмена данными, спутниковой связи и новых технологий. Кроме того, США могли бы инвестировать в украинское производство и быть в воздухе. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.