Над Сумщиной нависла новая угроза: на Западе раскрыли коварную цель Путина
Над Сумщиной нависла новая угроза: на Западе раскрыли коварную цель Путина

Вражеские силы достигли продвижения в районе Алексеевки и южнее Юнаковки.

12 августа 2025, 10:25
Враг недавно добился определенных успехов на севере Сумской области. В частности, российские войска продвинулись в центральной части Алексеевки и юго-западнее Юнаковки, пишет Институт изучения войны (ISW).

Над Сумщиной нависла новая угроза: на Западе раскрыли коварную цель Путина

Аналитики ссылаются на геолокационные видеодоказательства от 11 августа, подтверждающие, что оккупанты продвинулись в центре Алексеевки (расположенной к северу от города Сумы) и в направлении юго-запада от Юнаковки (находящейся к северо-востоку от Сум).

Американские исследователи также приводят слова украинского военного эксперта Константина Машовца. По его данным, подразделения российского 1443 мотострелкового полка отбили украинские войска от Новониколаевки (севернее Сум), но не смогли занять территорию между Алексеевкой и Варачиным.

Кроме того, по информации Машовца, российское командование начало опрокидывать в резерве расположенный неподалеку от Юнаковки 234-й воздушно-десантный полк. В то же время, так называемые российские военные блоггеры сообщают о дополнительных подразделениях, развернутых севернее Андреевки, однако у них проблемы со связью и координацией.

Ранее новоназначенный командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол заявил о "сюрпризах" для оккупантов на Сумщине. По его словам, ситуация на Сумщине и в российской Курской области частично стабилизировалась, а на этих направлениях продолжается активная работа.

Тем временем главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечает успехи украинских войск на Сумском направлении. Хоть и постепенно, но украинская армия освобождает оккупированные территории.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 12 августа российские военные нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. В результате атаки погиб один военнослужащий, 11 получили ранения разной степени тяжести, а еще 12 человек обратились за медицинской помощью из-за травм и стрессовых реакций.



Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-11-2025
