Над родиной Зеленского сбили три "Искандера": подробности

Для оккупантов ракетная атака по Кривому Рогу 9 января закончилась ничем. Все три крылатые ракеты, выпущенные Россией, сбили украинские защитники неба. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Украинская ПВО 9 января сбила три ракеты "Искандер-К" над Кривым Рогом. Фото: Воздушные силы ВСУ

"В 14:10 9 января 2025 г. противник атаковал город Кривой Рог тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Все три ракеты сбиты подразделениями воздушного командования "Восток" Воздушных сил Украины", — сказано в сообщении.

"Искандер-К" — крылатая ракета, которой, наряду с баллистической "Искандер-М" может стрелять ракетный комплекс "Искандер".

9 января днем (14:00-14:20) оккупанты предприняли попытку атаковать ракетами Кривой Рог, в городе слышали по меньшей мере три взрыва. Мониторинговые каналы предполагали, что РФ использовала авиационные управляемые ракеты Х-59. Местные власти не сообщали о последствиях падения обломков ракет.

Как сообщал портал "Комментарии", 8 января оккупанты ударили по оживленной улице Запорожья двумя бомбами. Российские оккупанты пытаются переложить ответственность за свою атаку КАБами по Запорожью на Силы обороны Украины. Воздушный удар, в результате которого погибли 13 человек, пропаганда РФ представляет как вину украинской ПВО. По состоянию на утро 9 января известно также о 113 пострадавших, часть из них в тяжелом состоянии.

До этого оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область 3 января. В Днепре и в Запорожье слышали взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позднее сообщил, что все три ракеты оккупантов были уничтожены над регионом, из-за падения обломков в Синельниковском районе (этот взрыв могли слышать и в Запорожье) пострадал человек.