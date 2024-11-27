Над Путиным смеется даже Пекин: от какой оплеухи не может оправиться диктатор

Если бы Украина
не начала операцию в Курской области, то в Сумах в августе уже был бы новый участок
фронта, заявил военный Кирилл Сазонов.
Бои в Курской области
"Противник
готовился заходить на Сумщину, как заходил в свое время на Харьковщину. И мы бы
воевали тут. Теми же силами. Против тех же бригад", — говорит военный.
По его словам,
тогда бы в сводках новостей не фигурировали бы такие названия, как Суджа или
Погребки, а все бы читали о штурмах Шостки и обсуждали, куда дальше пойдет враг
на Харьков или Чернигов.
"Сейчас тут очень
жесткие бои. А кремлевская пропаганда говорила бы о "реалиях, сложившихся на
земле". Было бы вот так. И никакая глухая оборона не спасла бы – Кураховское и
Покровское направление вам в качестве доказательства. Но мы ударили первыми.
Даже в наступлении противник нес потери в три и пять раз больше, чем мы. А вы
читаете новости про Суджу, а не про Сумы", — говорит Сазонов.
Помимо этого, по
его словам, политически для кремлевского диктатора Владимира Путина ВСУ в
Курской области это оплеуха.
"Позорище. Он
почти три года говорит, что "СВО по плану". И теперь над ним смеется даже
Пекин. Потому сюда кинули не только войска ГВ "Север" Ленинградского военного
округа и резервы с территории России", — заявил Сазонов.
По его
информации, в Курскую область перекинули все, что могли.
"155 морской
пехоты – с Торецка. 106 десантура – тоже Донецкая область. 76 дивизия десантуры
– которая была главной ударной силой для наступления на Запорожье, но ее срочно
перекинули сюда. Они все воевали против нас. И воюют против нас. Только в
Курской области. Не в Донецкой, не в Запорожской. Пускай так и будет", —
подытожил Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Украина готовит контрнаступление в 2025 году.
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