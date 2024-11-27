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Над Путиным смеется даже Пекин: от какой оплеухи не может оправиться диктатор

Операция в Курской области показывает, что «СВО» точно не идет по плану

сегодня, 13:23
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Ткачик Олеся

Если бы Украина не начала операцию в Курской области, то в Сумах в августе уже был бы новый участок фронта, заявил военный Кирилл Сазонов.

Над Путиным смеется даже Пекин: от какой оплеухи не может оправиться диктатор

Бои в Курской области

"Противник готовился заходить на Сумщину, как заходил в свое время на Харьковщину. И мы бы воевали тут. Теми же силами. Против тех же бригад", — говорит военный.

По его словам, тогда бы в сводках новостей не фигурировали бы такие названия, как Суджа или Погребки, а все бы читали о штурмах Шостки и обсуждали, куда дальше пойдет враг на Харьков или Чернигов.

"Сейчас тут очень жесткие бои. А кремлевская пропаганда говорила бы о "реалиях, сложившихся на земле". Было бы вот так. И никакая глухая оборона не спасла бы – Кураховское и Покровское направление вам в качестве доказательства. Но мы ударили первыми. Даже в наступлении противник нес потери в три и пять раз больше, чем мы. А вы читаете новости про Суджу, а не про Сумы", — говорит Сазонов.

Помимо этого, по его словам, политически для кремлевского диктатора Владимира Путина ВСУ в Курской области это оплеуха.

"Позорище. Он почти три года говорит, что "СВО по плану". И теперь над ним смеется даже Пекин. Потому сюда кинули не только войска ГВ "Север" Ленинградского военного округа и резервы с территории России", — заявил Сазонов.

По его информации, в Курскую область перекинули все, что могли.

"155 морской пехоты – с Торецка. 106 десантура – тоже Донецкая область. 76 дивизия десантуры – которая была главной ударной силой для наступления на Запорожье, но ее срочно перекинули сюда. Они все воевали против нас. И воюют против нас. Только в Курской области. Не в Донецкой, не в Запорожской. Пускай так и будет", — подытожил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина готовит контрнаступление в 2025 году.




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Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid01uR6aG31vzsuU57fxQSfmj1FohKNVEip2bo8HPayyxC9YL1FRBNHXfodgDoWjZ7l
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