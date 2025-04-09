Над Киевом нависла новая угроза: названные сроки начала нового наступления из Беларуси

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Клименко Елена
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исключает возможность, что масштабные военные учения "Запад-2025", которые пройдут осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут быть использованы для скрытого формирования новой ударной группировки. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.
Фото: из открытых источников
Он также подчеркнул, что под видом учений Россия размещала свои войска в Беларуси перед началом вторжения в Украину в 2022 году.
Сырский подчеркнул, что эти осенние учения будут учитываться украинским военным командованием как важный фактор в стратегическом планировании.
Ранее сообщалось, что российские войска активизировали боевые действия почти по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.
Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает свою стратегическую наступательную кампанию, ориентируясь на захват новых территорий. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью интернет-изданию LB.
По его словам, враг пытается нанести сокрушительный удар по украинским силам и продвинуться вглубь страны, в частности, пытаясь полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.
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