Над Киевом нависла новая угроза: названные сроки начала нового наступления из Беларуси

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не исключает возможность, что масштабные военные учения "Запад-2025", которые пройдут осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут быть использованы для скрытого формирования новой ударной группировки. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

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"Все учения имеют конкретную цель. Одной из таких целей может быть тайное создание наступательных группировок. Фактически обучение может служить наиболее подходящим прикрытием для перебазирования войск, их переброски в нужное направление и концентрации в конкретной зоне", — отметил Сырский.

Он также подчеркнул, что под видом учений Россия размещала свои войска в Беларуси перед началом вторжения в Украину в 2022 году.

"Мы все надеялись, что после учений российские силы вернутся на свои базы. Однако когда стало ясно, что учения продолжаются, я понял, что это может быть началом чего-то серьезного", — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что эти осенние учения будут учитываться украинским военным командованием как важный фактор в стратегическом планировании.

Ранее сообщалось, что российские войска активизировали боевые действия почти по всей линии фронта, что может свидетельствовать о начале нового этапа наступления.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия продолжает свою стратегическую наступательную кампанию, ориентируясь на захват новых территорий. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью интернет-изданию LB.

По его словам, враг пытается нанести сокрушительный удар по украинским силам и продвинуться вглубь страны, в частности, пытаясь полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.