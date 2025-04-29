Над этим работают много людей: ужасный сценарий, который пытаются предотвратить в Украине

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин всем видом показывает, что решил идти в майско-осеннее наступление, считает политолог Алексей Копытько. Правда, по его словам, он все же предлагает уговорить его этого не делать ценой уступок.
Война в Украине
Но, подчеркивает эксперт, правда в том, что пространство для уступок осталось только на его половине поля. Поэтому сейчас со стороны РФ будет сезон мерцающей "деэскалации" и шантажа.
К тому же, подчеркивает Копытько, очевидно, что Путин не способен обеспечить безопасность своих празднований в Москве. Также он не способен организовать какой-то красивый военный результат в кратчайший срок.
По его словам, США могут достичь "быстрого результата" с помощью давления на РФ, но у Вашингтона нет такого ресурса, чтобы принудить Путина к перемирию. Поэтому Вашингтон может выйти из переговоров под "благовидным предлогом".
По его мнению, Кремль технично снял барьер для объявления внезапных "перемирий", заявив о "победе" в Курске. Также Россия начала яростно легализовывать северных корейцев, демонстрируя, что ценит союзников, готова масштабировать участие корейцев и, возможно, не только их.
Как говорит Копытько, пока инерционный сценарий состоит в продолжении боевых действий ещё на полгода, с постепенным иссяканием потока американской помощи и сворачиванием вовлечения США.
По его словам, лучший способ приблизить мир и качнуть в сторону стабильной подморозки на хороших условиях – усилить помощь фронту в ближайший месяц.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле резко усилили свои ультиматумы.
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