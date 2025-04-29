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Над этим работают много людей: ужасный сценарий, который пытаются предотвратить в Украине

Война в Украине будет продолжаться, Путин не намерен ее останавливать

сегодня, 09:26
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин всем видом показывает, что решил идти в майско-осеннее наступление, считает политолог Алексей Копытько. Правда, по его словам, он все же предлагает уговорить его этого не делать ценой уступок.

Над этим работают много людей: ужасный сценарий, который пытаются предотвратить в Украине

Война в Украине

Но, подчеркивает эксперт, правда в том, что пространство для уступок осталось только на его половине поля. Поэтому сейчас со стороны РФ будет сезон мерцающей "деэскалации" и шантажа.

К тому же, подчеркивает Копытько, очевидно, что Путин не способен обеспечить безопасность своих празднований в Москве. Также он не способен организовать какой-то красивый военный результат в кратчайший срок.

"Если бы российские войска где-то эффектно наступали, Путин бы не играл ни в какие "перемирия", даже под нажимом Трампа. Но действовать без оглядки он уже не может. Как минимум ему нужно время на концентрацию сил. Так в чём логика идти на неприемлемые уступки, если враг провисает и всё равно по факту обманет? Захочет стабильного мира – все только за!" — подчеркивает Копытько.

По его словам, США могут достичь "быстрого результата" с помощью давления на РФ, но у Вашингтона нет такого ресурса, чтобы принудить Путина к перемирию. Поэтому Вашингтон может выйти из переговоров под "благовидным предлогом".

По его мнению, Кремль технично снял барьер для объявления внезапных "перемирий", заявив о "победе" в Курске. Также Россия начала яростно легализовывать северных корейцев, демонстрируя, что ценит союзников, готова масштабировать участие корейцев и, возможно, не только их.

Как говорит Копытько, пока инерционный сценарий состоит в продолжении боевых действий ещё на полгода, с постепенным иссяканием потока американской помощи и сворачиванием вовлечения США.

"Если США перестанут дарить, но согласятся продавать и не введут (не)гласное эмбарго, ухудшения не будут слишком чувствительными. Начнут мешать – будет плохо. Много людей сейчас работает, чтоб плохого не произошло", — подчеркнул эксперт.

По его словам, лучший способ приблизить мир и качнуть в сторону стабильной подморозки на хороших условиях – усилить помощь фронту в ближайший месяц.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кремле резко усилили свои ультиматумы.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02c9rGexnWkbTPn1qcHtCAZcwV1zjL19o6tA9QNY9DWwTmHuA5rN4axEmM68DetdPsl?locale=ru_RU
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