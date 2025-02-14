Над ЧАЭС разбирают саркофаг после российского удара: В МВД раскрыли детали

Работы по ликвидации последствий взрыва на саркофаге Чернобыльской АЭС после прилета российского дрона с фугасной боеголовкой продолжаются. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Все необходимые экстренные службы задействованы в ликвидации последствий удара российского дрона, заверил министр.

Радиационный фон вокруг ЧАЭС в норме после российского удара дроном. Фото: ГСЧС Украины

Глава МВД подчеркнул, что ситуация контролируется, пострадавших нет. Продолжается разбор защитного покрытия укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком для обнаружения очагов тления. На месте работают, в частности, спасатели-верхолазы.

"Радиационный фон в норме. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/час, что не превышает допустимых значений", — успокоил Клименко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские дроны в ночь на 14 февраля атаковали укрытие Чернобыльской АЭС и повредили его. Пожар был потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Укрытие над ЧАЭС Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой – со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями – это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар дроном по ЧАЭС — это "привет" от российского правителя Владимира Путина участникам Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась 14 февраля в Германии.