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Slava Kot
Украинская военная операция в Курской области может стать началом падения режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил эксперт по химическому оружию полковник Гэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, который 23 года командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Гемиш Стивен де Бреттон-Гордон опубликовал статью на The Daily Telegraph, где прогнозирует сложные времена для Владимира Путина. По его словам, 2025 год приносит больше положительных сигналов президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем российскому диктатору.
Бреттон-Гордон указывает, что трехнедельная "специальная военная операция" РФ, которая близится к четвертому году в лучшем случае станет для Путина виллой в Северной Корее или тайником на Урале. Основным аргументом в возможном падении режима Путина британский полковник называет военную операцию Украины в Курской области.
Британский эксперт указывает, что бои в Курске, падение режима Асада в Сирии, перекрытие Украиной поставок российского газа и ликвидация правой руки Путина генерала Кириллова ослабляет его позиции на международной арене.
В итоге эксперт пишет, что попытки спасти Курскую область превращаются для Путина из "шаха" в "мат", однако для полного свержения режима нужно, чтобы Запад продолжал давить на российского диктатора.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле хотят запугать нового президента США Дональда Трампа.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский назвал Путина вымершим существом.
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