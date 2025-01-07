Украинская военная операция в Курской области может стать началом падения режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил эксперт по химическому оружию полковник Гэмиш Стивен де Бреттон-Гордон, который 23 года командовал объединенным химическим, биологическим, радиологическим и ядерным полком Великобритании.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Гемиш Стивен де Бреттон-Гордон опубликовал статью на The Daily Telegraph, где прогнозирует сложные времена для Владимира Путина. По его словам, 2025 год приносит больше положительных сигналов президенту Украины Владимиру Зеленскому, чем российскому диктатору.

"Последний, возможно, был блестящим шпионом, но его разоблачают как ужасного военачальника. Он забыл или, скорее всего, не знает о принципах ведения войны, особенно тот, который говорит укрепляй успех, а не неудачу", — пишет эксперт о Путине.

Бреттон-Гордон указывает, что трехнедельная "специальная военная операция" РФ, которая близится к четвертому году в лучшем случае станет для Путина виллой в Северной Корее или тайником на Урале. Основным аргументом в возможном падении режима Путина британский полковник называет военную операцию Украины в Курской области.

"Путин заявил, что к Рождеству он вернет священную для России землю в Курске, которую украинские войска поразительно захватили прошлым летом. Это выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре. Курск вполне может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943 году", — отмечает Бреттон-Гордон.

Британский эксперт указывает, что бои в Курске, падение режима Асада в Сирии, перекрытие Украиной поставок российского газа и ликвидация правой руки Путина генерала Кириллова ослабляет его позиции на международной арене.

"В этой связи он знает, что Трамп вряд ли окажет ему любую услугу 20 января, когда из лагеря Трампа будет звучать "настроение", что Путину придется принять соглашение, которое, вероятно, выгодно Украине, или быть готовым к Трампу, который будет в полной мере следовать Зеленскому", — считает Бреттон-Гордон.

В итоге эксперт пишет, что попытки спасти Курскую область превращаются для Путина из "шаха" в "мат", однако для полного свержения режима нужно, чтобы Запад продолжал давить на российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как в Кремле хотят запугать нового президента США Дональда Трампа.

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