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"Начало конца Покровска": люди жалуются на действия власти из-за отсутствия света и связи

Местные пытаются выживать, ставя буржуйки в подвалах и на первых этажах.

сегодня, 10:30
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Клименко Елена

Российские войска приблизились к Покровску на 2 км. По информации местных властей, в городе до сих пор находится более 7 тысяч жителей, хотя там отсутствует вода, отопление, электричество и связь. О жизни гражданских, оставшихся в Покровске, и кого они обвиняют в тяжелом положении, сообщает hromadske, журналисты которого посетили город в конце декабря.

"Начало конца Покровска": люди жалуются на действия власти из-за отсутствия света и связи

Ситуация в Харькове. Фото: 24 Канал

По словам местных жителей, они не являются "ждунами", а причиной их трудностей, кроме россиян, назвали также бездействие местных властей.

"Город уничтожают изнутри. Россияне делают свое, но и здесь, изнутри, нет поддержки. Если будет возможность, хотим донести, что мы хотим жить. Мы такие же люди, мы не ждем помощи, мы просто хотим остаться дома", – отмечает. жительница Покровская Надежда Ковальчук.

Она также выразила сомнение в утверждении местных властей, что оборонные укрепления готовились давно.

"Если бы город планировали защищать, почему укрепления не были готовы? Ребята копали окопы уже в последние минуты, когда война была в разгаре", – отмечает Надежда.

На вопрос, готов ли Покровск к обороне, она без колебаний отвечает, что город не готов.

"Как такое возможно? Через две недели так прорваться... Власть не переживает. Когда приезжал президент, почему никто не знал? Нас бы собралось многое, чтобы рассказать, что происходит. Может, он этого не слышит, потому что занят другими делами. Ему Надеюсь, что наши ребята все исправят", – отмечает она.

Еще одна жительница Покровска рассказывает, что в ее квартире нет окон, тепла, света и нет связи вообще. В ответ на вопрос журналистки, почему они не уезжают, местные отвечают, что не хотят покидать родной город. Они объясняют, что на пенсию не смогут позволить себе новое жилье, а также пережить минимальную пенсию на новом месте.

Местные пытаются выживать, ставя буржуйки в подвалах и на первых этажах. Многие остаются в холодных квартирах, постоянно находясь в теплой одежде. Они жалуются, что пункты обогрева больше не работают.

Автор материала, Диана Буцко, в конце репортажа со слезами на глазах признала, что это "начало конца" для Покровска.

Портал "Комментарии" уже писал, что из-за угрозы наступления российских войск на город Покровск в Донецкой области, на местной шахте была прекращена добыча коксующегося угля.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sleQqgJ7rKg&t=150s&ab_channel=hromadske
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