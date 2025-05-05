Начальника ТЦК отправили на фронт после скандального интервью: что он в нем сказал

Руководитель Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилов подполковник Юрий Ковалюк был переведен в воинскую часть и отправлен на фронт. Это произошло через несколько дней после скандального интервью, в котором 56-летний подполковник заявил, что отказывает молодежь от вступления в ВСУ и не позволит сыну пойти в армию.

Юрий Ковалюк. Фото с Facebook

7 апреля начальник ТЦК Юрий Ковалюк дал интервью сайту "4 власть", где заявил, что работа в Территориальном центре не для него. По его словам, если бы не состояние здоровья, он бы перебрался на должность заместителя комбрига. Ковалюк указал, что на фронте, если "не положил людей – все, снимают с должности", тогда как "положил – получаешь значок Богдана Хмельницкого". Полковник отметил, что из-за этого активно отговаривает молодежь от подписания контрактов, а своего сына не пустит в армию.

На следующий день после интервью Ровенский областной ТЦК и СП опубликовал заявление, в котором было отмечено, что Ковалюк "обнародовал оценочные суждения по мобилизационным мерам".

"Указанные заявления, сделанные на четвертом году полномасштабной войны, не способствуют укреплению обороноспособности государства. Вероятно, на размышления Юрия Ковалюка могли повлиять личные обстоятельства или усталость от службы", — говорится в заявлении ТЦК.

Как оказалось, еще через три дня Ковалюка уволили с должности начальника ТЦК и назначили заместителем командира воинской части 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и отправили на фронт.

Издание "4 власть", которое взяло интервью у Ковальчука, позвонило, чтобы узнать ситуацию с его переводом.

"Вы уже написали, л*дь! Пусть ваш редактор мордастый идет и служит, л*дь! А то сидит там херней страдает, л*дь!", — ответил Ковальчук.

На своей странице в Facebook подполковник 19 апреля написал, что находится под Краматорском.

Юрий Ковалюк с 2014-го по 2019-й был в армии на боевых должностях. В 2022 году возглавил батальон Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК штрафуют украинских военных, воюющих на фронте.

Также "Комментарии" писали, что всех работников ТЦК без боевого опыта переводят в зону боевых действий.