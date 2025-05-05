Начальника ТЦК отправили на фронт после скандального интервью: что он в нем сказал

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Slava Kot
Руководитель Второго отдела Дубенского районного ТЦК и СП в городе Радивилов подполковник Юрий Ковалюк был переведен в воинскую часть и отправлен на фронт. Это произошло через несколько дней после скандального интервью, в котором 56-летний подполковник заявил, что отказывает молодежь от вступления в ВСУ и не позволит сыну пойти в армию.
Юрий Ковалюк. Фото с Facebook
7 апреля начальник ТЦК Юрий Ковалюк дал интервью сайту "4 власть", где заявил, что работа в Территориальном центре не для него. По его словам, если бы не состояние здоровья, он бы перебрался на должность заместителя комбрига. Ковалюк указал, что на фронте, если "не положил людей – все, снимают с должности", тогда как "положил – получаешь значок Богдана Хмельницкого". Полковник отметил, что из-за этого активно отговаривает молодежь от подписания контрактов, а своего сына не пустит в армию.
На следующий день после интервью Ровенский областной ТЦК и СП опубликовал заявление, в котором было отмечено, что Ковалюк "обнародовал оценочные суждения по мобилизационным мерам".
Как оказалось, еще через три дня Ковалюка уволили с должности начальника ТЦК и назначили заместителем командира воинской части 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и отправили на фронт.
Издание "4 власть", которое взяло интервью у Ковальчука, позвонило, чтобы узнать ситуацию с его переводом.
На своей странице в Facebook подполковник 19 апреля написал, что находится под Краматорском.
Юрий Ковалюк с 2014-го по 2019-й был в армии на боевых должностях. В 2022 году возглавил батальон Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК штрафуют украинских военных, воюющих на фронте.
Также "Комментарии" писали, что всех работников ТЦК без боевого опыта переводят в зону боевых действий.
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