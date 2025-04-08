Начальник ТЦК заявил, что не пустит своего сына в армию

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Slava Kot
Начальник Радивиловского ТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк заявил, что понес много потерь на войне, поэтому не планирует отправлять сына в зону боевых действий. Как указывает Ковалюк, он "не пустит" своего 22-летнего сына в армию.
Начальник ТЦК Юрий Ковалюк. Фото из фейсбука Юрия Ковалюка
Подполковник Юрия Ковалюк дал интервью изданию "Четвертая власть", где рассказал, как воевал под Бахмутом. По его словам, он собственными глазами видел, как происходят реальные боевые действия на войне в Украине.
По его словам, также под Бахмутом пропал зять, которого дочь ждет уже два года.
Из-за потерь на войне Юрий Ковалюк отметил, что не планирует отправлять сына в армию.
По его словам, несмотря на запущенную программу "Контракт 18-24" для привлечения молодежи на войну, он активно отговаривает желающих.
57-летний Юрий Ковалюк с 2014 по 2019 был в армии на боевых должностях. После начала полномасштабного творения возглавил батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК штрафуют украинских военных, воюющих на фронте.
Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, что будет, если проигнорировать повестку на почте.
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