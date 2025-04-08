Начальник ТЦК заявил, что не пустит своего сына в армию

Начальник Радивиловского ТЦК и СП подполковник Юрий Ковалюк заявил, что понес много потерь на войне, поэтому не планирует отправлять сына в зону боевых действий. Как указывает Ковалюк, он "не пустит" своего 22-летнего сына в армию.

Начальник ТЦК Юрий Ковалюк. Фото из фейсбука Юрия Ковалюка

Подполковник Юрия Ковалюк дал интервью изданию "Четвертая власть", где рассказал, как воевал под Бахмутом. По его словам, он собственными глазами видел, как происходят реальные боевые действия на войне в Украине.

"Есть такие командиры, что они ложат батальоны. Прямо с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он намного меньше, чем у москалей, и бездумно ложили батальонами... В Бахмуте у меня за неполный месяц 24 человека – двести (погибшие). 17 человек я не смог унести, потому что положил бы еще 30 и не забрал бы. И 111 человек, включая меня, – триста (раненые)", – указывает Ковалюк.

По его словам, также под Бахмутом пропал зять, которого дочь ждет уже два года.

Из-за потерь на войне Юрий Ковалюк отметил, что не планирует отправлять сына в армию.

"А сын у меня в этом году окончил Львовский торгово-экономический университет. И сейчас ждет, чтобы невеста закончила еще полгода. Ну, я его не пущу. Не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 года", — объяснил Ковалюк.

По его словам, несмотря на запущенную программу "Контракт 18-24" для привлечения молодежи на войну, он активно отговаривает желающих.

57-летний Юрий Ковалюк с 2014 по 2019 был в армии на боевых должностях. После начала полномасштабного творения возглавил батальоны Сил территориальной обороны. В 2025 году стал начальником ТЦК в Радивилове.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ТЦК штрафуют украинских военных, воюющих на фронте.

Также "Комментарии" писали, что в ТЦК объяснили, что будет, если проигнорировать повестку на почте.