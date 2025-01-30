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Начальник ОВА предупредил о возможном массированном обстреле: в какой области следует быть осторожными

Херсон под массированной атакой окупантов

сегодня, 14:27
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Автор:
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Недилько Ксения

В ближайшие несколько часов возможен массированный российский обстрел Херсона и пригорода. Об этом предупредил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Начальник ОВА предупредил о возможном массированном обстреле: в какой области следует быть осторожными

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности близких людей! Удерживайтесь от походов на улицу, находитесь подальше от прибрежных районов и не подходите к окнам. Берегите себя!" – подчеркнул глава области.

Он также почти ежечасно сообщает о наличии в городе вражеских FPV-дронов, которые атакуют сбросами взрывчатки местных жителей.

Кроме того, сегодня около полудня в Херсоне под российский артиллерийский удар попал работник коммунального предприятия.

В результате "прилета" 62-летний мужчина получил взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и живота.

Пострадавший – под наблюдением медиков. Его состояние оценивают как тяжелое.

ГСЧС также сообщают, что сегодня армия РФ обстреляла пригород Херсона. Из-за массированного удара возникли сразу три пожара по разным адресам: горел жилой дом, хозяйственная постройка и мусор на открытой территории.

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что пропагандистские z-каналы в Telegram распространяют фейки, якобы украинская ПВО сбила вражескую ракету в Сумах, из-за чего произошло попадание в здание. Почему это неправда читайте по ссылке.

Начальник ОВА предупредил о возможном массированном обстреле: в какой области следует быть осторожными - фото 2
Начальник ОВА предупредил о возможном массированном обстреле: в какой области следует быть осторожными - фото 3
Начальник ОВА предупредил о возможном массированном обстреле: в какой области следует быть осторожными - фото 4
Начальник ОВА предупредил о возможном массированном обстреле: в какой области следует быть осторожными - фото 5



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