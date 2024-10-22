logo

BTC/USD

67480.13

ETH/USD

2632.74

LTC/USD

69.91

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Начались бои в центре города: какой населенный пункт могут потерять Силы обороны
commentss НОВОСТИ Все новости

Начались бои в центре города: какой населенный пункт могут потерять Силы обороны

Враг продвинулся в Селидово, идут городские бои

22 октября 2024, 14:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российские захватчики подобрались почти вплотную к северным кварталам города Селидово и пытаются обойти их, чтобы в дальнейшем выйти на трассу Селидово-Покровск, отметил военкор Богдан Мирошников.

Начались бои в центре города: какой населенный пункт могут потерять Силы обороны

Бои в Донецкой области

С другой стороны, говорит он, оккупанты почти зацепились уже на окраине Вишневого. Там, по его словам, осталось буквально 300-400 метров, и это еще одна дорога.

Мирошника говорит, что третья и последняя дорога, уже в сторону Курахово, перерезана.

"Начались городские бои в Селидово. Враг смог продвинуться около 500 м в частном секторе на востоке. Но как бы враг не продвинулся в городе, бои в целом закроются очень быстро в случае перерезания двух последних путей из Селидового (Вишневое и северо-западнее города)", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте кардинально ухудшилась. Силы обороны теряют территорию. Кроме того, ситуация может усугубиться и за счет военных КНДР, который РФ привлекает к войне в Украине. В частности, она имеет целью использовать их как "зеленых человечков".

Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что Российские войска продолжают наступление в Донецкой области, в частности, вблизи Временного Яра и Селидового, а ситуация на фронте в последние недели ухудшилась. российские захватчики продолжают использовать тактику постепенного вытеснения украинских военных из населенных пунктов, поскольку имеют численное преимущество в личном составе. К сожалению, эта стратегия оказалась достаточно эффективна. При этом эксперты отмечают, что Силы обороны постоянно теряют позиции, и к сожалению такая ситуация продолжится и дальше.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/myro_shnykov/6323
Теги:

Новости

Все новости