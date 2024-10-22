Начались бои в центре города: какой населенный пункт могут потерять Силы обороны

Российские захватчики подобрались почти вплотную к северным кварталам города Селидово и пытаются обойти их, чтобы в дальнейшем выйти на трассу Селидово-Покровск, отметил военкор Богдан Мирошников.

Бои в Донецкой области

С другой стороны, говорит он, оккупанты почти зацепились уже на окраине Вишневого. Там, по его словам, осталось буквально 300-400 метров, и это еще одна дорога.

Мирошника говорит, что третья и последняя дорога, уже в сторону Курахово, перерезана.

"Начались городские бои в Селидово. Враг смог продвинуться около 500 м в частном секторе на востоке. Но как бы враг не продвинулся в городе, бои в целом закроются очень быстро в случае перерезания двух последних путей из Селидового (Вишневое и северо-западнее города)", — отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ситуация на фронте кардинально ухудшилась. Силы обороны теряют территорию. Кроме того, ситуация может усугубиться и за счет военных КНДР, который РФ привлекает к войне в Украине. В частности, она имеет целью использовать их как "зеленых человечков".

Кроме того, "Комментарии" рассказывали , что Российские войска продолжают наступление в Донецкой области, в частности, вблизи Временного Яра и Селидового, а ситуация на фронте в последние недели ухудшилась. российские захватчики продолжают использовать тактику постепенного вытеснения украинских военных из населенных пунктов, поскольку имеют численное преимущество в личном составе. К сожалению, эта стратегия оказалась достаточно эффективна. При этом эксперты отмечают, что Силы обороны постоянно теряют позиции, и к сожалению такая ситуация продолжится и дальше.



