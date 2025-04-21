Начали сбегать: войска РФ срочно сдают позиции на стратегическом направлении

Российские войска постепенно отходят с западной части Покровска после того, как не удалось перерезать важную трассу, соединяющую город с Днепропетровщиной. Об этом во время телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

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По его словам, это касается позиций на мероприятии Покровска.

"Они постепенно отступают с марта, а возможно и с конца февраля. Россияне активно пытались захватить участок, чтобы перекрыть трассу с Павлограда на Покровск, но не добились успеха. Перелом произошел, когда украинские войска отбили Котлино. Сейчас россияне медленно отходят с окрестностей города, ближе к южным районам, откуда они".

Он также отметил, что направление Покровска остается наиболее напряженным. Кроме того, Трегубов отметил активные ротации российских войск на Купянском и Харьковском направлениях, при этом на последнем больше внимания уделяется накоплению сил, чем наступательным операциям.

Он также уточнил, что хотя боевые действия снизились в интенсивности, это нельзя считать настоящим перемирием. Количество столкновений уменьшилось в два или три раза, но это скорее временная пауза, сопровождающаяся активной подготовкой к новым атакам.

"Россияне даже провели несколько операций, напоминающих попытки спровоцировать нас на нарушение перемирия, в том числе маневры, которые одновременно выглядели как штурмы, но проходили под белым флагом. Выглядело, что они просто пытались создать повод для возбуждения огня", — добавил Трегубов.

Портал "Комментарии" писал, что российские войска осознали, что захватить Покровск на Донетчине им не удастся. Об этом заявил военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Radio NV".