Начали доставлять офицеров: стало известно о новом коварном плане кафиров на фронте.

В настоящее время для российских захватчиков приоритетным остается Запорожское направление. По данным Петра Андрющенко, руководителя Центра изучения оккупации, в начале прошлой недели наблюдалось опрокидывание сил противника на Гуляйпольский отрезок фронта, тогда как в конце недели грузовики начали двигаться в сторону Бердянского направления.

Фото: из открытых источников

Андрющенко пояснил, что на Бердянском отрезке противник опрокидывает личный состав для прохождения военной подготовки в учебных лагерях, расположенных в Мариупольско-Бердянской агломерации, а также в Приморске и Мелитополе. По его словам, в этот район доставляют офицеров для ротации, выполняющих роль инструкторов. Где находятся те, кто занимал эти позиции раньше, пока неизвестно.

Кроме того, российское командование начало завозить новых контрактников, которые должны пройти соответствующую подготовку в этих лагерях. Андрющенко подчеркнул, что Бердянское направление охватывает не только город Бердянск, но и прилегающие населенные пункты, такие как Токмак, Мелитополь и Васильевка, приближаясь к линии фронта. В то же время насыщение Гуляйпольского направления существенно замедлилось.

Эксперт прогнозирует, что с наступлением более теплой погоды российские войска попытаются прощупать украинскую оборону, пытаясь найти слабые места для дальнейшего продвижения. В частности, противник ориентируется на район города Орехов, двигаясь от Васильевки на север в направлении Запорожья. Такие действия полностью соответствуют последним перемещениям сил, зафиксированных на прошлой неделе.

Ситуация в районе Гуляйполя, по словам Андрющенко, постепенно стабилизируется, и этот населенный пункт отошел на второй план для российских оккупантов. Они концентрируют усилия именно на Бердянском и близлежащих направлениях, готовясь к потенциальным наступательным действиям в весенний период.

