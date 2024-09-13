Начала ли РФ контрнаступление на Курщине: что происходит на самом деле

Российское контрнаступление в Курской области стало неожиданным для украинского подразделения.

РФ пытается контратаковать в Курской области. Фото из открытых источников

Как пишет Financial Times, российское контрнаступление, ставшее первой большой попыткой РФ отвоевать территории Курской области, сосредоточилось на левом северном фланге украинского плацдарма на участке от населенного пункта Краснооктябрьское до городов Снагость и Гордеевка.

По информации издания, россияне взяли в плен как минимум 10 украинских военных.

"Украинцы были зажаты на своем западном фланге вплоть до Снагости. Похоже, что у них действительно не было больших сил", – сказал собеседник FT, приближенный к российскому военному командованию.

Издание также отмечает, что с тех пор прошло уже более двух суток, но никаких других заметных успехов у россиян нет.

Высокопоставленный представитель ГУР назвал российские успехи в Курской области тактическими и заявил, что контрудар РФ нельзя назвать широкомасштабным наступлением. По его словам, контрнаступление ведут российские десантно-штурмовые бригады морской пехоты, которые были выведены из других районов, в том числе из Херсона. В общей сложности Россия направила в Курскую область около 38 тысяч военных, сказал он.

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