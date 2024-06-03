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Нацгвардия решила не демобилизовать военнопленных: детали скандала

Нацгвардия трактует закон по-своему и отказывается демобилизовать военнопленных, заявил народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, там неправильно трактуют нормы закона о мобилизации

сегодня, 19:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Нацгвардия решила не демобилизовать военнопленных: детали скандала

Украинские военные

По его словам, в законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что военнопленные имеют право на демобилизацию.

"Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года",
– отметил нардеп.

По его словам, логику действий Нацгвардии невозможно понять.

"Это какое-то безумие. В законе черным по белому написано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные",
— подчеркнул нардеп и добавил, что готовит по этому поводу обращение, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" писал об еще одном громком скандале , возникшем в Украине. В частности, правительство решило разрешить мобилизацию спасателей. Такое решение в Верховной Раде называний абсурдным и добавляют, непонятно, кто будет спасать украинцев, если сотрудники ГСЧС уйдут на фронт.

При этом появилась информация о том, что МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных-спасателей. Более того, якобы во избежание общественного осуждения и огласки работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в Нацполицию, либо на увольнение. После этого их мобилизуют в боевые бригады якобы по собственному желанию. Говорят, что руководители просто выполняют приказы, которые им спустили сверху, чтобы прикрыть себя от увольнений.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0XDryccw4Bw3bjY1qqGDnBZ23YFQ163HJrKgCoraWsxNusRiRN7LPZ89KVjZTuEVsl
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