Нацгвардия решила не демобилизовать военнопленных: детали скандала

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Ткачик Олеся
Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
Украинские военные
По его словам, в законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что военнопленные имеют право на демобилизацию.
По его словам, логику действий Нацгвардии невозможно понять.
Напомним, портал "Комментарии" писал об еще одном громком скандале , возникшем в Украине. В частности, правительство решило разрешить мобилизацию спасателей. Такое решение в Верховной Раде называний абсурдным и добавляют, непонятно, кто будет спасать украинцев, если сотрудники ГСЧС уйдут на фронт.
При этом появилась информация о том, что МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных-спасателей. Более того, якобы во избежание общественного осуждения и огласки работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в Нацполицию, либо на увольнение. После этого их мобилизуют в боевые бригады якобы по собственному желанию. Говорят, что руководители просто выполняют приказы, которые им спустили сверху, чтобы прикрыть себя от увольнений.
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