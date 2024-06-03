Нацгвардия решила не демобилизовать военнопленных: детали скандала

Нацгвардия решила по-своему трактовать закон и не демобилизовать военнопленных, заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Украинские военные

По его словам, в законопроекте о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года, сказано, что военнопленные имеют право на демобилизацию.

"Но Нацгвардия решила трактовать этот закон по-своему. На части поступил отдельный документ, где указано, что демобилизации подлежат только военнопленные, освобожденные после 18 мая 2024 года",

– отметил нардеп.

По его словам, логику действий Нацгвардии невозможно понять.

"Это какое-то безумие. В законе черным по белому написано, что увольнению со службы подлежат все бывшие военнопленные",

— подчеркнул нардеп и добавил, что готовит по этому поводу обращение, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" писал об еще одном громком скандале , возникшем в Украине. В частности, правительство решило разрешить мобилизацию спасателей. Такое решение в Верховной Раде называний абсурдным и добавляют, непонятно, кто будет спасать украинцев, если сотрудники ГСЧС уйдут на фронт.

При этом появилась информация о том, что МВД ведет скрытую мобилизацию пожарных-спасателей. Более того, якобы во избежание общественного осуждения и огласки работников ГСЧС принудительно заставляют писать рапорты либо на перевод в Нацполицию, либо на увольнение. После этого их мобилизуют в боевые бригады якобы по собственному желанию. Говорят, что руководители просто выполняют приказы, которые им спустили сверху, чтобы прикрыть себя от увольнений.



