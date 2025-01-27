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НАБУ открыло уголовное производство на Умерова: его подозревают в превышении служебных полномочий

Расследование касается действий Умерова, которые могли быть направлены на давление и манипуляцию в работе независимого наблюдательного совета АОЗ.

27 января 2025, 19:40
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Лиля Воробьева

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против министра обороны Рустема Умерова. Его подозревают в превышении служебных полномочий, подпадающих под статью 364 Уголовного кодекса Украины.

НАБУ открыло уголовное производство на Умерова: его подозревают в превышении служебных полномочий

Рустем Умеров (фото из открытых источников)

По данным Центра противодействия коррупции , расследование касается действий Умерова, которые могли быть направлены на давление и манипуляции в работе независимого наблюдательного совета АОЗ. Это решение стало ответом на жалобы и многочисленные свидетельства о возможных нарушениях со стороны министра.

Напомним, Рустем Умеров ранее оказался в центре скандала из-за своего вмешательства в работу наблюдательного совета, который принял решение о продлении контракта директора АОЗ Марины Безруковой. Единогласное голосование совета, которое, по закону, является легитимным, вызвало недовольство министра. Умеров, по информации источников, начал оказывать давление на отдельных членов совета, в том числе отозвал двух его представителей, а также воспользовался формальными основаниями, чтобы попытаться сорвать работу органа.

Однако, несмотря на действия министра, решение совета остается в силе. Марина Безрукова уже получила подписанное соглашение о продлении контракта до 31 января 2026 г. и приступила к выполнению своих обязанностей.

Теперь Умеров, позиционировавший себя как реформатор, рискует оказаться в статусе подозреваемого. Если расследование НАБУ подтвердит факт превышения полномочий, это может угрожать не только потерей должности, но и уголовной ответственностью.

Дело уже активно обсуждается в политических кругах, а эксперты называют его еще одним испытанием для министра, который и без того сталкивается с критикой из-за попыток взять под контроль финансовые потоки МОУ.



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