Наблюдается активность авиации российских войск: к чему готовиться украинцам

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что наблюдается высокая активность российской авиации и значительное количество вражеских кораблей в Черном море. По мнению Гуменюк, это может свидетельствовать о новых ракетных ударах по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Российский истребитель. Фото из открытых источников

Руководитель ОК пресс-центр Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море находит 15 российских кораблей, среди которых пять являются ракетоносителями, имеющими в своем активе 32 ракеты "Калибр". Гуменюк утверждает, что такое количество ракет украинские силы давно не наблюдали.

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"Угроза остается очень высокой. Заметим, что такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", — сообщила Гуменюк.

Также начальница ОК пресс-центра Юг сообщила, что Россия ищет новые методы для атак по Украине.

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не будет обязательно массированный удар. Возможен и точечные, а может, и несколькими волнами. Но такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", — считает Гуменюк. .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Италии обнародовала отчет для парламента страны с планами Путина относительно стран НАТО. Согласно разведданным, Россия и дальше будет вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции.

Также "Комментарии" писали, спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям Украины.