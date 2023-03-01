logo

BTC/USD

23774.22

ETH/USD

1653.72

LTC/USD

97.75

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наблюдается активность авиации российских войск: к чему готовиться украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Наблюдается активность авиации российских войск: к чему готовиться украинцам

Россия ищет новую тактику применения ракетных ударов, возможно это не будет обязательно массированный удар.

сегодня, 11:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что наблюдается высокая активность российской авиации и значительное количество вражеских кораблей в Черном море. По мнению Гуменюк, это может свидетельствовать о новых ракетных ударах по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".

Наблюдается активность авиации российских войск: к чему готовиться украинцам

Российский истребитель. Фото из открытых источников

Руководитель ОК пресс-центр Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море находит 15 российских кораблей, среди которых пять являются ракетоносителями, имеющими в своем активе 32 ракеты "Калибр". Гуменюк утверждает, что такое количество ракет украинские силы давно не наблюдали.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Угроза остается очень высокой. Заметим, что такое количество ракет давно не фиксировалось в Черном море, они давно не выводили так много ракет", — сообщила Гуменюк.

Также начальница ОК пресс-центра Юг сообщила, что Россия ищет новые методы для атак по Украине.

"Учитывая, что враг выискивает новую тактику применения ракетных ударов, возможно, это не будет обязательно массированный удар. Возможен и точечные, а может, и несколькими волнами. Но такая готовность говорит о высокой угрозе и надо быть очень бдительными", — считает Гуменюк. .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Италии обнародовала отчет для парламента страны с планами Путина относительно стран НАТО. Согласно разведданным, Россия и дальше будет вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции.

Также "Комментарии" писали, спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/nova-raketna-ataka-rosiyan-mozhe-buti-tochkovoyu-1677653367.html
Теги:
comments

Обсуждения

xxxxx

сегодня, 11:57

Секс знакомства в вашем городе - реальные анкеты людей, которые ищут и хотят секса. Заходи и просматривай фото без регистрации!----- http://redirect.sk/kiska

xxxxx

сегодня, 11:55

Секс знакомства в вашем городе - реальные анкеты людей, которые ищут и хотят секса. Заходи и просматривай фото без регистрации!----- http://redirect.sk/kiska


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!