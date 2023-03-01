Наблюдается активность авиации российских войск: к чему готовиться украинцам

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Slava Kot
Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что наблюдается высокая активность российской авиации и значительное количество вражеских кораблей в Черном море. По мнению Гуменюк, это может свидетельствовать о новых ракетных ударах по Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК-Украина".
Российский истребитель. Фото из открытых источников
Руководитель ОК пресс-центр Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в Черном море находит 15 российских кораблей, среди которых пять являются ракетоносителями, имеющими в своем активе 32 ракеты "Калибр". Гуменюк утверждает, что такое количество ракет украинские силы давно не наблюдали.
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Также начальница ОК пресс-центра Юг сообщила, что Россия ищет новые методы для атак по Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Италии обнародовала отчет для парламента страны с планами Путина относительно стран НАТО. Согласно разведданным, Россия и дальше будет вмешиваться в политические процессы, в частности через дезинформацию, кибератаки, шантаж и манипуляции.
Также "Комментарии" писали, спикер Кремля Дмитрий Песков ответил, пойдет ли Россия на компромисс по оккупированным территориям Украины.
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