На железной дороге стояли скрытые камеры, которые онлайн транслировали оккупантам движение поездов: детали

Служба безопасности сорвала попытки России по уничтожению логистики Сил обороны Украины на юго-восточном фронте нашего государства.

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По результатам спецоперации на Днепропетровщине задержаны два российских информатора, которые готовили координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов агрессора по объектам Укрзализныци.

Под "прицелом" врага находились узловые станции и железнодорожные линии, по которым, по мнению рашистов, могли транспортировать боевую технику и боеприпасы на восточный фронт.

По материалам дела, чтобы скорректировать огненное поражение, фигуранты устанавливали у железнодорожных станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов.

Для маскировки "виделовушек" злоумышленники обустраивали их на деревьях, пряча в ветвях, и подключали к ним портативные аккумуляторы.

Каждые три дня вражеские приспешники осуществляли замену павербанков для бесперебойной передачи видео.

Установлено, что информаторы действовали отдельно друг от друга, но тщательно соблюдали инструкции и меры конспирации от единого куратора из России.

Сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали.

По данным следствия, оба фигуранта являются местными безработными в возрасте 20 и 23 лет, которых Россия дистанционно завербовала через телеграм-каналы по поиску "легких" денег.

Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с поличным в пользу России.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. .

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.