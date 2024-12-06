На железной дороге стояли скрытые камеры, которые онлайн транслировали оккупантам движение поездов: детали

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Недилько Ксения
Служба безопасности сорвала попытки России по уничтожению логистики Сил обороны Украины на юго-восточном фронте нашего государства.
Иллюстративное фото
По результатам спецоперации на Днепропетровщине задержаны два российских информатора, которые готовили координаты для новой серии ракетно-дроновых ударов агрессора по объектам Укрзализныци.
Под "прицелом" врага находились узловые станции и железнодорожные линии, по которым, по мнению рашистов, могли транспортировать боевую технику и боеприпасы на восточный фронт.
По материалам дела, чтобы скорректировать огненное поражение, фигуранты устанавливали у железнодорожных станций скрытые видеокамеры, которые в режиме реального времени транслировали движение поездов на аккаунты оккупантов.
Для маскировки "виделовушек" злоумышленники обустраивали их на деревьях, пряча в ветвях, и подключали к ним портативные аккумуляторы.
Каждые три дня вражеские приспешники осуществляли замену павербанков для бесперебойной передачи видео.
Установлено, что информаторы действовали отдельно друг от друга, но тщательно соблюдали инструкции и меры конспирации от единого куратора из России.
Сотрудники Службы безопасности своевременно уличили злоумышленников, задокументировали их преступления и задержали.
По данным следствия, оба фигуранта являются местными безработными в возрасте 20 и 23 лет, которых Россия дистанционно завербовала через телеграм-каналы по поиску "легких" денег.
Во время обысков у них изъяты мобильные телефоны, павербанки и видеокамеры с поличным в пользу России.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. .
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
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