На Запорожском направлении ситуация угрожающая: какие преимущества получил враг

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Ткачик Олеся
Российская группировка "Днепр" на Запорожском направлении насчитывает около 90 тысяч военных и имеет бесперебойную логистику, в частности, благодаря железнодорожному сообщению вдоль северного побережья Азовского моря, сообщил в эфире "Эспрессо" Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ и бывший ЗСУ.
Запорожье
По его словам, на этом этапе российские войска в основном осуществляют наступательные действия тактического уровня, проверяя слабые места в обороне ВСУ. Впрочем, он предупреждает об угрожающих тенденциях из-за нескольких важных факторов.
Селезнев подчеркнул, что этих сил недостаточно для гарантийного захвата Запорожья, но их достаточно, чтобы создавать серьезные проблемы для украинских защитников в этом регионе.
Вторым важным фактором Селезнев назвал бесперебойную логистику русской группировки. По его словам, эта логистика обеспечивается за счет железнодорожных путей, идущих вдоль северного побережья Азовского моря. И ключевое – железнодорожная станция Волноваха недавно находится в полной безопасности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации западных СМИ, россияне готовят масштабное наступление на Запорожье.
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