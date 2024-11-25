На Запорожском направлении ситуация угрожающая: какие преимущества получил враг

Российская группировка "Днепр" на Запорожском направлении насчитывает около 90 тысяч военных и имеет бесперебойную логистику, в частности, благодаря железнодорожному сообщению вдоль северного побережья Азовского моря, сообщил в эфире "Эспрессо" Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ и бывший ЗСУ.

Запорожье

По его словам, на этом этапе российские войска в основном осуществляют наступательные действия тактического уровня, проверяя слабые места в обороне ВСУ. Впрочем, он предупреждает об угрожающих тенденциях из-за нескольких важных факторов.

"Первый фактор – 90 тысячная группировка российской армии под названием "Днепр", которую возглавляет генерал-полковник армии РФ Михаил Теплинский. Он также по назначению является командующим воздушно-десантными войсками российской армии, кстати, достаточно сознательный российский генерал", — отметил военный эксперт.

Селезнев подчеркнул, что этих сил недостаточно для гарантийного захвата Запорожья, но их достаточно, чтобы создавать серьезные проблемы для украинских защитников в этом регионе.

Вторым важным фактором Селезнев назвал бесперебойную логистику русской группировки. По его словам, эта логистика обеспечивается за счет железнодорожных путей, идущих вдоль северного побережья Азовского моря. И ключевое – железнодорожная станция Волноваха недавно находится в полной безопасности.

"Мы потеряли контроль над Угледаром, соответственно, наша ствольная артиллерия до тех участков не достает. Еще один важный фактор – ресурсные возможности армии РФ, мы в начале октября ожидали охлаждения их потенциала, но этого не произошло. Пока можем констатировать, что и на юге Запорожской области в последнее время значительно активизировались боевые действия", – подытожил Владислав Селезнев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации западных СМИ, россияне готовят масштабное наступление на Запорожье.



