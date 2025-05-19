На запорожском направлении появилась враждебная техника с новой маркировкой: что это значит

В ходе переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле 16 мая оккупанты провели масштабный переброс военной техники и личного состава на захваченных территориях. В частности, через Мариуполь проехали не менее 20 грузовиков с живой силой.

Война в Украине

По информации руководителя "Центра изучения оккупации" Петра Андрющенко, из 20 грузовиков 12 двигались в направлении Запорожья, а по четыре — в Донецк и Новоазовск. Он отметил, что это минимальное количество военной техники и личного состава, которое удалось зафиксировать.

По его словам, днем были замечены тягачи с самоходными артиллерийскими установками (САУ), боевыми машинами пехоты (БМП), бронетранспортерами и другой двигавшейся в больших колоннах бронетехникой. Такая активность техники днем не наблюдалась с марта, когда оккупанты перемещали САУ исключительно ночью.

Особое внимание привлекла маркировка на грузовиках, направлявшихся в Запорожье. На них появился символ — ромб с зачеркнутым крестом, почти год не замеченный. Это свидетельствует о перемещении новых подразделений в Запорожское направление. Кроме того, часть техники с "крымской" маркировкой (треугольник в треугольнике) направлялась на север Донецкой области.

Андрющенко уверен, что активное движение техники свидетельствует о начале крупной наступательной кампании россиян летом. По его словам, переговоры в Стамбуле были нужны России как прикрытие, поскольку в ходе переговоров ожидали отсутствия атак.

Даже при отсутствии переговоров украинским силам было бы сложно остановить перемещение из-за неблагоприятных погодных условий — муссонный ветер в Приазовье значительно усложнял использование дронов. Однако при определенных обстоятельствах ракетные комплексы ATACMS или HIMARS могли бы ударить по российским колоннам, в частности, в районе Розовки.

Эксперт отметил, что опрокидывание сил готовилось заранее, ведь техника должна была прибыть из разных локаций, расквартироваться и быть готовой к боевым действиям именно в день переговоров. Это не стечение обстоятельств – после четырех лет войны такие действия трудно считать случайными.

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