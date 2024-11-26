На Запорожье возникла угрожающая ситуация: россияне могут обойти укрепления

Российские захватчики усилили штурмовые действия на юге Донбасса, чем создали угрозу для Запорожской области, рассказал офицер ВСУ "Алекс".

РФ наступают на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Запорожье как будто все стабильно. В то же время неоднократно отмечал, что в Запорожской области есть два направления: Ореховский и отрезок от Гуляйполя до Великой Новоселки (Донецкая область). И если на первом направлении действительно все стабильно, то на втором направлении что-то пошло не туда, поскольку противник заметно нарастил наступательные действия", – рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, не стоит надеяться, что если Великая Новоселка находится в Донецкой области, то наступление россиян ограничится пределами этой области. Он отметил, что от населенного пункта до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния, если учитывать темпы продвижения россиян.

"В Большую Новоселку уже заскакивают россияне. Прямо сейчас нужно немедленно предпринимать стабилизационные действия. В оперативных масштабах провал там может дорого стоить Украине – вплоть до того, что укрепление в Запорожье враг банально обойдет", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.