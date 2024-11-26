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На Запорожье возникла угрожающая ситуация: россияне могут обойти укрепления

Противник наращивает наступления на границе с Запорожской областью

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Российские захватчики усилили штурмовые действия на юге Донбасса, чем создали угрозу для Запорожской области, рассказал офицер ВСУ "Алекс".

На Запорожье возникла угрожающая ситуация: россияне могут обойти укрепления

РФ наступают на Донбассе. Фото из открытых источников

"На Запорожье как будто все стабильно. В то же время неоднократно отмечал, что в Запорожской области есть два направления: Ореховский и отрезок от Гуляйполя до Великой Новоселки (Донецкая область). И если на первом направлении действительно все стабильно, то на втором направлении что-то пошло не туда, поскольку противник заметно нарастил наступательные действия", – рассказал военный "Алекс".

По словам офицера ВСУ, не стоит надеяться, что если Великая Новоселка находится в Донецкой области, то наступление россиян ограничится пределами этой области. Он отметил, что от населенного пункта до границы Запорожской и Днепропетровской областей очень мало расстояния, если учитывать темпы продвижения россиян.

"В Большую Новоселку уже заскакивают россияне. Прямо сейчас нужно немедленно предпринимать стабилизационные действия. В оперативных масштабах провал там может дорого стоить Украине – вплоть до того, что укрепление в Запорожье враг банально обойдет", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в районе Великой Новоселки Донецкой области распадаются фланги ВСУ, заявил военный эксперт Богдан Мирошников. По его словам, к северо-востоку от Великой Новоселки россияне "решают проблему" Раздольного и двигаются на запад в село Новый Комар, что создает критические проблемы, поскольку это угрожает окружением города с севера. Он отметил, что на правом фланге ВСУ россияне продвинулись на километр севернее Ровнополя в сторону села Новоселка, через которое проходит дорога, ведущая с запада в Большую Новоселку.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4282
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