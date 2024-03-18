На Запорожье у оккупантов есть продвижение: за какой населенный пункт идут бои

Российские оккупанты продолжают активно атаковать на южном участке фронта. Как передает портал "Комментарии", по информации аналитического проекта DeepState, противник имеет некоторые успехи.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Как говорится в Telegram-канале DeepState, российские захватчики продвинулись в районе населенных пунктов Вербовое и Орловка.

"Враг продвинулся в Орловке и возле Вербового. Продолжаются боевые действия возле Работино, Вербового и Горьковского", — говорится в сообщении.

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