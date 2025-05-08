На Запорожье разведчики смогли отбить пленных прямо на поле боя

Трое солдат подразделения "Артан Х", входящее в спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", отправились на задачу осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.

Разведчики ГУР попали в плен: что с ними стало

Добравшись враждебных позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой — трое украинских штурмовиков против трех российских десантников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

"В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен", – отмечают в ГУР.

С открытой местности, где произошло сражение, враг начал уход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины.

"В момент, когда российские десантники с нашими пленными достались первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из "Артана" и смежных подразделений, чтобы отбить наших ребят — Кеца, Анубиса и Ключика", — рассказал командир подразделения "Артан Х".

После филигранной ликвидации первого российского десантника один из пленных бойцов ГУР с позывным Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов.

"Я дождался удачного момента и ускользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV – это было невероятное ощущение. Очень благодарен побратимам, которые не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена”, ― рассказал он.

Тем временем операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика. Третий и последний из группы российский десантник заполз под старый грузовик, но украинские асы FPV достали его и там.

После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов, когда село солнце.

"Фактически вырвали наших из лап врага прямо на поле боя. Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, — высокий уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов ― уничтожаем”, ― сказал Фаворит.

Освобожденные бойцы "Артана Х" вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы "Хартии" смогли отбить более 200 гектаров леса под Харьковом.