На Запорожье разведчики смогли отбить пленных прямо на поле боя

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Недилько Ксения
Трое солдат подразделения "Артан Х", входящее в спецподразделение ГУР МО Украины "Артан", отправились на задачу осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск.
Разведчики ГУР попали в плен: что с ними стало
Добравшись враждебных позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой — трое украинских штурмовиков против трех российских десантников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки.
С открытой местности, где произошло сражение, враг начал уход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины.
После филигранной ликвидации первого российского десантника один из пленных бойцов ГУР с позывным Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов.
Тем временем операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика. Третий и последний из группы российский десантник заполз под старый грузовик, но украинские асы FPV достали его и там.
После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов, когда село солнце.
Освобожденные бойцы "Артана Х" вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас все проходят лечение от ожогов, нанесенных российскими химикатами.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что бойцы "Хартии" смогли отбить более 200 гектаров леса под Харьковом.
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