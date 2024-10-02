На Запорожье мужчина нашел на своем поле ФАБ-500 (ВИДЕО)

ФАБ в Запорожье. Фото: ГСЧС

На Запорожье местный аграрий нашел на своем поле пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Мужчина сразу вызвал саперов ГСЧС, которые изъяли, транспортировали и уничтожили взрывоопасный предмет в специально подготовленном месте.

Помните, в случае обнаружения подозрительного предмета: Не подходите! Не трогайте! Звоните 101, 102, 112!





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Херсонской области раздался мощный взрыв: есть раненые

В Антоновке на Херсонщине два человека пострадали из-за детонации российской взрывчатки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Херсонской ОВА.

Возле остановки общественного транспорта местная жительница подняла с земли взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате 59-летняя женщина получила взрывную травму, ампутацию кисти и стопы, множественные осколочные ранения ног. Ее состояние – тяжелое.

Также 61-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение спины.

"Скорая" доставила обоих пострадавших в больницу для оказания медпомощи.

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В 4:10 враг попал КАБом в Киевском районе Харькова. Повреждены гаражи в кооперативе, без пострадавших. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, из-за обстрела авиабомбой поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. К счастью, жертв нет. Профильные службы продолжают обследовать место происшествия.