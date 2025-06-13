На Запорожье истребитель МиГ-29 совершил настоящее «фаталити» оккупантам (ВИДЕО)

Удары по оккупантам на Запорожье. Скриншот из видео

На Запорожском направлении истребитель МиГ-29 авиации Воздушных Сил нанес высокоточный удар управляемым авиабомбам по пункту управления операторов БПЛА противника. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Воздушных Сил ВСУ.

На видео видно, как вторая бомба уничтожает вражеский состав боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"Спасибо партнерам за высокоточные и эффективные "аргументы"!" – отмечают в Воздушных Силах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир третьего армейского корпуса Андрей Белецкий рассказал, как технологии влияют войну и приведут ли они в конце концов к исчезновению классической войны со штурмами, посадками и окопами.

По его мнению, окопная война с нами надолго. Но уже сейчас 80-90% ее результата зависит от технологий — это об эффективности применения армий, потерях противника и контроле над территориями.

Он рассказал, что у "Тройки" есть собственные R&D-команды, которые создают FPV-дроны, гексакоптеры, системы ПВО. Благодаря этому бригада одна из немногих, кто реально сбивает "шахеды". Вне конкуренции бригада в создании наземных роботов. Они уже каждый день возят на позиции десятки тонн груза без участия людей.

"Я уверен, что ударные платформы станут следующей революцией по военному делу. В частности, появление противопехотных платформ и НРК-ПВО, которые существенно снизят угрозу от FPV и "языков" для пехоты", — сказал комкор.