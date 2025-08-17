На Западе заявили, что Украине предстоит ужасное соглашение, которое станет трагедией для страны.

После встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Западе появились контуры возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. По оценкам аналитиков эти условия могут стать серьезным испытанием для Киева, а итоговое соглашение может превратиться в "трагедию для Украины".

Встреча Трампа и Путина может породить ужасающее соглашение для Украины. Фото из открытых источников

По информации британского издания The Telegraph, речь идет о сценарии, при котором Украина будет вынуждена передать России часть территорий в Донецкой области в обмен на незначительные уступки Кремля. США предлагают гарантии безопасности, подобные статье 5 Устава НАТО, чтобы убедить Киев в защищенности.

Такой план The Telegraph назвал "ужасным соглашением". Оно выглядит как поражение для Украины, более трех лет ведущей борьбу против РФ, а также дипломатическим провалом Запада, который стремился сохранить границы Европы незыблемыми. Для Киева подобное соглашение будет означать фактическую легализацию аннексии части территорий, которые Россия не смогла завоевать в войне.

"Вывод последних трех с половиной лет изнурительной войны состоит в том, что Россия не может захватить всю Украину, и что Украина не может изгнать Россию со всей своей территории", — пишет издание.

Этот тупик заставляет Запад искать компромисс. Однако дипломатия, построенная на уступках агрессору, подвергает сомнению принципы международного права и создает опасный прецедент. Хотя сейчас Трамп признал, что Путин не является "добросовестным переговорщиком". Однако именно позиция США определяет, сможет ли Киев продолжать борьбу. Европа без американской поддержки не готова компенсировать масштабы помощи.

Британское СМИ отмечает, что для приостановки войны ключевым вопросом будут гарантии. Соединенные Штаты обещают "железобетонные" обязательства, однако неизвестно, способны ли они спасти Украину и предотвратить новую войну. Опыт Будапештского меморандума 1994 года заставляет Украину сомневаться. Тогда Киев отказался от ядерного оружия в обмен на обещания США, РФ и Великобритании защищать его границы. Результат известен, ведь в 2014-м Россия аннексировала Крым, а в 2022-м начала полномасштабное вторжение.

Таким образом, гарантии должны быть не только на бумаге, но и подкреплены реальной военной силой и увеличением оборонных бюджетов Европы. Однако любое окончание войны без поражения для Путина делает ситуацию ужасной для Украины.

"Это было бы, повторяю, ужасное соглашение. Вторжение Путина в Украину было беззастенчивым и ужасным преступлением, вопиющим правонарушением, совершенном против всех норм международного поведения… Справедливым завершением войны стало бы полное поражение Путина и отстранение его от власти в Москве. Но мы имеем дело с миром таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть", — говорится в статье The Telegraph.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе обнародовали условия Путина по прекращению войны.

Также "Комментарии" писали, сколько нужно времени, чтобы Россия полностью оккупировала четыре украинских области.