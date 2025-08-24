logo

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе заявили, что Путин абсолютно просчитался в Украине и "сильно проиграл"
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе заявили, что Путин абсолютно просчитался в Украине и "сильно проиграл"

Британский дипломат лорд Рикеттс заявил, что Россия "уж сильно проиграла" войну против Украины.

24 августа 2025, 21:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Вторжение России в Украину стало стратегической ошибкой для Кремля, которая привела к невозвратным последствиям для российского диктатора Владимира Путина и в целом для РФ. Об этом заявил один из опытнейших британских дипломатов и бывший советник национальной безопасности Великобритании лорд Питер Рикеттс.

На Западе заявили, что Путин абсолютно просчитался в Украине и "сильно проиграл"

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Питер Рикеттс в интервью Sky News заявил, что хотя Россия добивается определенного прогресса на поле боя, ключевые цели, поставленные Путиным в начале войны, остаются недостижимыми на протяжении последних трех лет боевых действий.

"Одна из вещей, которые они не хотели, это приближение НАТО к России. Ну, теперь у НАТО есть Финляндия и Швеция. Они бы никогда не вступили, если бы не война", — указывает Рикеттс.

По словам британского дипломата, из-за вторжения России европейцы стали более решительными в расходах по собственной обороне, а также взяли на себя больше ответственности и поддержки Украины.

В итоге Рикеттс считает, что в целом Путин "совершенно просчитался" по поводу войны в Украине, а "Россия в целом действительно проиграла". По его мнению, в долгосрочной перспективе Украина будет прозападной, демократической страной.

"Россияне потеряли миллион убитыми и ранеными, а он не достиг ни одной из своих целей. И я думаю, что он, вероятно, создал прозападную Украину. Так что я думаю, что он ошибся", — добавил Рикеттс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, насколько близко урегулирование российско-украинской войны.

Также "Комментарии" писали, что у Трампа допустили, когда закончится война в Украине.



Источник: https://news.sky.com/
