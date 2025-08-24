На Западе заявили, что Путин абсолютно просчитался в Украине и "сильно проиграл"

Рубрики
Slava Kot
Вторжение России в Украину стало стратегической ошибкой для Кремля, которая привела к невозвратным последствиям для российского диктатора Владимира Путина и в целом для РФ. Об этом заявил один из опытнейших британских дипломатов и бывший советник национальной безопасности Великобритании лорд Питер Рикеттс.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Питер Рикеттс в интервью Sky News заявил, что хотя Россия добивается определенного прогресса на поле боя, ключевые цели, поставленные Путиным в начале войны, остаются недостижимыми на протяжении последних трех лет боевых действий.
По словам британского дипломата, из-за вторжения России европейцы стали более решительными в расходах по собственной обороне, а также взяли на себя больше ответственности и поддержки Украины.
В итоге Рикеттс считает, что в целом Путин "совершенно просчитался" по поводу войны в Украине, а "Россия в целом действительно проиграла". По его мнению, в долгосрочной перспективе Украина будет прозападной, демократической страной.
